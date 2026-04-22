Теракт в Киеве: патрульная, которую обвинили в халатности, была медиком на Майдане

Полицейская, которую поместили под стражу на 60 дней, ранее оказывала помощь протестующим в качестве медика.

Полицейская Анна Дудина, которой объявили подозрение в служебной халатности во время теракта в Киеве 18 апреля, ранее участвовала в Революции достоинства в качестве медика.

Об этом сообщает Следствие.Инфо. Сама Дудина подтвердила журналистам, что находилась на Майдане, отметив, что по образованию является реабилитологом, поэтому выполняла функции, близкие к медицинским.

Согласно обнародованной декларации, она занимает должность старшего инспектора по вопросам жилищного обеспечения в управлении патрульной полиции Киева. За 2025 год Дудина задекларировала 481 864 гривны заработной платы и 72 672 гривны компенсации за аренду жилья.

Скандал с патрульными во время теракта в Киеве

Как сообщал УНИАН, ранее Дудине и еще одному правоохранителю сообщили о подозрении в служебной халатности. По данным следствия, во время теракта они покинули место происшествия. 21 апреля суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 266 тысяч гривен.

Во время судебного заседания Дудина заявила, что не признает вины. По ее словам, она не видела нападавшего и не имела возможности применить табельное оружие. Также она отметила, что не работала патрульной с 2019 года, однако была вызвана из-за значительного кадрового дефицита в столичной полиции, который, по ее оценке, достигает около 60%.

Вас также могут заинтересовать новости: