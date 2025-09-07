В Украине тысячи военных пенсионеров: сколько из них воюет

Формально почти все военные пенсионеры являются мобилизационным ресурсом наравне с другими гражданами.

В Украине насчитываются тысячи военных пенсионеров, некоторые из них продолжают службу как военнослужащие.

Как отмечает "Телеграф", в июле обсуждалась цифра в 635,8 тыс. военных пенсионеров, средний возраст выхода на отдых которых составляет 51 год.

Среди них, по данным средств массовой информации, 145 тысяч являются мужчинами призывного возраста, которые якобы не работают, не проходят военную службу и одновременно не имеют официально установленной инвалидности.

Видео дня

Отмечается, что тогда эта информация вызвала настоящий резонанс, мол, сотня тысяч людей с военным или силовым опытом могли бы стать к оружию.

В то же время после официального обращения издания в Пенсионный фонд Украины выяснилось, что цифры несколько иные. Так, по состоянию на июнь пенсии за выслугу лет получают 160 тыс. 859 человек в возрасте от 45 до 60 лет.

То есть речь идет о людях, которые в основном все еще являются трудоспособными и могут выполнять задачи. Тем более, если речь идет о штабной, инженерной или технической работе.

Среди них 47 тыс. 91 работают, но уже не в военной сфере, а 98 тыс. 120 являются официально безработными.

"Вместе с тем 15 544 человека продолжают службу как военнослужащие, а еще 104 человека выделены в категорию наемных работников, которые являются мобилизованными или добровольцами", - отмечает издание.

Отмечается, что средний возраст выхода на пенсию составляет 44,19 года. В Пенсионном фонде уточняют, что статистические данные касаются только пенсии за выслугу лет. Специального учета инвалидов среди получателей этого вида пенсий фонд не проводит.

"Таким образом, остается неизвестным, являются ли эти военные пенсионеры реально способными нести службу, как и то, где они сейчас находятся - в пределах Украины или за рубежом", - подчеркивает издание.

В то же время Министерство обороны Украины в ответе на запрос "Телеграфа" четко объяснило, что наличие пенсии не является основанием для освобождения от призыва по мобилизации. Предельный возраст пребывания в запасе составляет 60 лет для рядового и офицерского состава, и 65 лет - для высшего офицерского состава, в том числе генералов.

"Статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не определяет, как основание не призыва на военную службу такой критерий, как наличие пенсии", - отмечается в официальном документе.

Так, формально почти все военные пенсионеры являются мобилизационным ресурсом наравне с другими гражданами. Более того, в МОУ напомнили, что даже если человека призывают на службу, он продолжает получать пенсионные выплаты на весь период службы.

Мобилизация в Украине - выезд за границу

Как сообщалось, ранее Павел Палиса, заместитель руководителя Офиса президента Украины, комментируя решение правительства разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, отметил, что снижение мобилизационного возраста в Украине не рассматривается.

В то же время, по мнению Палисы, важна свобода выбора и необходимо предложить такие условия, чтобы привлечь на службу добровольцев в возрасте 18-24 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: