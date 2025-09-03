Возможность выезда за границу юношей от 18 лет и старше позволит сохранить их для Украины.

Снижение мобилизационного возраста в Украине не рассматривается, но при этом делается все для того, чтобы привлечь в армию молодых добровольцев.

Об этом сказал в интервью Суспільному заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, комментируя решение правительства разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

Он отметил, что это позволит в долгосрочной перспективе "сохранить тех ребят, от 18 лет и старше, для Украины".

"Это устранит потребность родителям вывозить своих 16-летних детей за границу для того, чтобы они в каких-то профессионально-технических училищах учились. Потому что родители беспокоятся о том, что "вдруг завтра снизят мобилизационный возраст до 18 лет и моего ребенка заберут в армию", - пояснил Палиса.

При этом он подчеркнул, что снижение мобилизационного возраста в Украине не рассматривается:

"При понимании тяжести общей ситуации на линии соприкосновения, на данный момент этот вопрос не на столе - я имею в виду, снижение мобилизационного возраста".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины считает, что важна свобода выбора и необходимо предложить такие условия, чтобы привлечь на службу добровольцев в возрасте 18-24 года.

"В плане привлечения мы должны составить такие условия, которые обеспечат конкурентоспособность и преимущество этого над другими вариантами", - подчеркнул Палиса.

Мобилизация в Украине

26 августа постановлением правительства мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешено беспрепятственно пересекать границу. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам находятся за границей.

29 августа представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сказал, что такое решение никоим образом не повлияло на пассажиропоток на государственной границе.

По его словам, большого количества граждан этой возрастной категории не прибывало на границу для того, чтобы выехать за пределы государства.

