Демографическая ситуация в Украине является наихудшей в мире.

В 2024 году на фоне продолжающейся полномасштабной войны смертность в Украине почти в три раза превысила рождаемость. Такими тревожными данными поделился президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах в эфире "Новини Live".

По его словам, в прошлом году Министерство юстиции зарегистрировало 495 тысяч смертей и лишь 177 тысяч новорожденных.

"Мы очень много разговариваем о кризисе в России. К сожалению, в Украине ситуация гораздо хуже с точки зрения разных потенциальных возможностей вести войну на истощение ресурсов. Я уже называл некоторые показатели, которые являются самыми главными для нашего государства с точки зрения ценности: человеческий потенциал. У нас на сегодняшний день по итогам 24-года наблюдается самая худшая демографическая ситуация в мире", - сообщил он.

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Также Кинах отмечает, что 60% украинцев в настоящее время живут на грани бедности, в то время как государству еще предстоит вернуть миллионы людей на родину и создать для них условия.

Демографическая ситуация в Украине

Как писал УНИАН, в Украине на фоне продолжающейся войны, которую развязала страна-агрессор Россия, наблюдается критический демографический кризис. В декабре 2024 года член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Виктория Вагнер сообщала со ссылкой на данные Минюста, что уровень смертности в стране был самым высоким в мире - 18,6 на 1000 человек.

По прогнозу первого заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, к 2040 году в Украине может остаться примерно 25 миллионов человек. Она сообщала, что в настоящее время на подконтрольной территории страны живут около 31 млн. В то же время пять миллионов граждан уехали за границу и около пяти млн находятся на временно оккупированных территориях.

В свою очередь, заслуженный врач Украины Ольга Богомолец предупредила, что чукраинская нация может исчезнуть через 180 лет, если демографическая ситуация продолжит ухудшаться.

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