Из-за полномасштабной войны России украинцы как нация стареют ускоренными темпами.

К 2040 году в Украине может остаться примерно 25 млн населения. Такой прогноз во время мероприятия о путях решения демографического кризиса дала первый заместитель министра социалной политики Дарья Марчак.

По ее словам, из-за полномасштабной войны России украинцы как нация стареют ускоренными темпами. Так, сейчас на подконтрольной территории Украины проживает около 31 млн населения, еще 5 млн - за рубежом и до 5 млн - на временно оккупированных территориях.

"У нас негативные тенденции относительно перспектив количества населения. ... Но есть хорошая новость: если хорошо подойти с теми вызовами, которые у нас есть, мы можем улучшить прогноз по количеству населения на 5 млн граждан", - рассказала заместитель министра.

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Демографический кризис в Украине - последние новости

В августе стало известно, что в Украине смертность уже втрое превышает рождаемость. Так, по данным Министерства юстиции, за первое полугодие 2024 года в Украине родилось 87 655 детей, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом зафиксировано 250 972 смертей. Таким образом, на одного новорожденного гражданина приходится трое умерших.

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