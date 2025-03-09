Оружие - это потребность временная, вызванная войной. Но нехватка населения - проблема значительно более масштабная и долговременная.

Пока продолжается полномасштабная война, Украина прежде всего нуждается в оружии. Но в более широком измерении стране больше всего нужны люди, а точнее новые поколения граждан, чтобы преодолеть демографическую катастрофу. Об этом пишет британская The Times.

"Дроны и дети, дети и дроны", - так резюмировал самые большие потребности страны руководитель одного из крупнейших волонтерских фондов Украины Тарас Чмут.

В условиях войны смертность в Украине втрое превышает рождаемость. Демонстрируя, вероятно, худшую демографическую динамику в мире. Это в дополнение к тому, что около 7 миллионов украинцев, или шестая часть довоенного населения, выехали за границу. И это были преимущественно женщины детородного возраста и дети. Еще до пяти миллионов живут под российской оккупацией.

Видео дня

Если ситуация кардинально не изменится, то уже в 2051 году население Украины сократится до 25 миллионов человек. Это одна из причин того, почему Киев сопротивлялся призывам партнеров снизить возраст мобилизации до 18 лет, пишет The Times.

Сокращение населения - это проблема не теоретическая, а вполне конкретная. Без большего количества людей экономическое восстановление страны будет происходить медленнее из-за нехватки рабочей силы и трудностей с привлечением иностранных инвестиций. Также это ухудшает кризис пенсионной системы. Да и новую вероятную попытку российского вторжения будет труднее отразить, отмечает автор публикации.

Научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Ольга Токарюк отмечает, что украинцев, находящихся за рубежом, последние события "не вдохновляют" возвращаться на родину. По худшему сценарию украинского правительства, до 3,3 миллиона украинских беженцев уже никогда не вернутся.

Токарюк добавила, что в ближайшее время из страны может уехать еще больше людей, поскольку молодежь хочет избежать службы в армии. Без поставок средств ПВО от США российские воздушные атаки на ранее безопасные города также могут спровоцировать больший отток населения.

По словам Токарюк, мирное соглашение с надежными гарантиями безопасности для Украины является предпосылкой для любого массового возвращения беженцев.

Демографические проблемы Украины

Как писал УНИАН, численность населения Украины стремительно сокращается. По оценкам специалистов, которые приводит The Washington Post, если текущие демографические тенденции сохранятся, к 2100 году в Украине будет проживать лишь около 15 миллионов человек.

Директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова отметила, что демографическая ситуация в Украине настолько плохая, что даже возвращение всех беженцев ничего не исправит. По ее мнению, пора подумать о массовом привлечении иммигрантов.

Вас также могут заинтересовать новости: