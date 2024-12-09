В этом году смертность в Украине в три раза превышает рождаемость, говорит депутат.

Украина имеет самую низкую рождаемость и самый высокий уровень смертности на планете. Такое заявление со ссылкой на данные Минюста сделала член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, народный депутат Виктория Вагнер в материале для NV.

"По данным Минюста, за первое полугодие (с января по июнь включительно) 2024 года в Украине родилось 87 655 детей. Это на 9% меньше, чем за первое полугодие 2023 года, и в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Всего в 2023 году в Украине родилось более 187 тысяч младенцев. И это уже был наименьший показатель за время независимости. 2024 год побьет этот антирекорд. В 2022 году родились почти 207 тысяч детей, в 2021 году – 277,8 тысячи", – заявила она.

В то же время уровень смертности в Украине за 2024 год является самым высоким в мире – 18,6 на 1000 человек. За первые шесть месяцев этого года в Украине родилось 87 655 детей. Тогда как умерло 250 972 украинца. Таким образом, в этом году смертность в Украине в три раза превышает рождаемость.

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"В 2018-2020 годах умерших было вдвое больше тех, кто рождался. Демографическая ситуации в Украине стала неотвратимо негативной еще с началом агрессии России. При норме коэффициента рождаемости 2,15 ребенка на одну женщину, в 2023 году он был 0,7, за 2024 год ожидается в 0,6", – добавила Вагнер.

Демографическая ситуация в Украине

Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук Ольга Богомолец недавно заявила, что украинская нация может исчезнуть через 180 лет, если демографическая ситуация останется неизменной. Сейчас в нашей стране наблюдается катастрофическое увеличение смертности и уменьшение рождаемости.

Ранее первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, что к 2040 году в Украине может остаться примерно 25 млн населения. Она отметила, что сейчас на подконтрольной территории Украины проживает около 31 млн населения, еще 5 млн украинцев живут за рубежом и до 5 млн – на временно оккупированных территориях.

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