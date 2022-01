Участники акции поблагодарили правительства государств, которые оказали значительную вооруженную поддержку Украине на фоне российской угрозы.

В воскресенье, 30 января, в центре Киева состоялась акция "Thanks friends", на которой участники благодарили союзников Украины за их помощь нашему государству.

Всего на Майдане Независимости собралось около 200 человек, сообщает LB.ua.

"Наша благодарность - не для иностранных политиков. Наша благодарность для народов Великобритании, США, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Канады, Чехии и Турции. Потому что именно за деньги этих людей, налогоплательщиков - самолеты с вооружением долетают до Украины. Мы хотим, чтобы эти люди знали: оружие в надежных руках. Для нас это очень важно. Мы благодарны. И хотим, чтобы наши иностранные друзья тоже об этом знали", - отмечают организаторы мероприятия.

Участники акции держали в руках плакаты "Thank you". "Your cool weapons warm our hearts", "Thanks friends", "Ukraine is not Zelensky" и другие. В конце акции участники подписали баннер благодарности.

Читайте такжеАктивистка Femen с ребенком устроила голый протест на Банковой (фоторепортаж)

Активисты, в частности, выразили благодарность Великобритании за предоставление противотанковых ракетных комплексов NLAW, США - по противотанковые комплексы Javelin и ракеты к ним, Турции - за беспилотники Bayraktar, Эстонии, Латвии и Литвы – за ПТРК "Джавелин" и ЗРК "Стингер", Чехии – за 152-мм снаряды и другим странам, в том числе Канаде, Польше и НАТО.

Как сообщал УНИАН, Германия является одной из стран ЕС, которые отказываются предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии. В частности, 14 декабря 2021 года СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению.

Кроме того, сообщалось, что эту возможность также блокировали Нидерланды. Однако недавно в Нидерландах изменили свою позицию и заявили, что их правительство открыто к военной помощи Украине в вопросе поставок оборонного вооружения.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности". 17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной. "Теперь настал момент истины, - кто есть настоящий друг", - подчеркнул Мельник.

Канцлер Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем отвлечь возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

На днях Германия отказалась выдавать разрешение на запрос своего союзника по НАТО Эстонии о передаче украинской армии оружия немецкого производства.

Вас также могут заинтересовать новости: