По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не поддерживает поставки оружия Украине.

Об этом она сказала в интервью DPA, текст которого опубликован на сайте МИД Германии.

"Страны G7 и Европейский Союз очень четко дали понять, что дальнейшее военное обострение на украинской границе и, главным образом, нарушение международного права и нарушение суверенитета Украины будут иметь огромные политические и экономические последствия для России. Если мы озвучим все наши варианты для действий, тогда мы будем иметь длинный перечень. Однако наш приоритет сейчас - это предотвращение дальнейшего обострения. Этого можно достичь только с помощью дипломатии в "нормандском формате" и с помощью Совета НАТО-Россия и в рамках ОБСЕ", - подчеркнула Бербок.

Читайте также"Серьезные расходы для России: страны G7 о последствиях возможного вторжения РФ в Украину

На уточняющий вопрос, отвергает ли немецкое правительство идею поставки какого-либо вооружения для Украины, Бербок подчеркнула, что "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

Как сообщал УНИАН, 22 декабря официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт заявил, что Германия готова к любым форматам переговоров с Россией по ситуации вокруг Украины. При этом представитель правительства ФРГ добавил, что сам Берлин предпочитает "нормандский формат" с участием Германии, Франции, Украины и России.

Вас также могут заинтересовать новости: