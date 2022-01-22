Представители Эстонии все же надеются, что правительство ФРГ передумает.

Германия отказывается выдавать разрешение на запрос своего союзника по НАТО Эстонии о передаче украинской армии оружия немецкого производства.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Wall Street Journal.

Ранее на этой неделе Госдеп США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправить ракеты и другое вооружение американского производства в Украину из-за опасений вторжения России.

Многие союзники по НАТО, в том числе Британия и Польша, также согласились экспортировать оружие напрямую в Украину, однако правительство Германии от этого отказывается.

Читайте такжеВ России угрожают "самыми серьезными последствиями" в случае игнорирования ее требований в СШАВ случае с Эстонией Берлин отказывается отправлять третьей стране – Украине – артиллерию, что подтвердили эстонские и немецкие официальные лица.

Речь идет о гаубице Д-30, что стреляет 122 мм снарядами примерно на 20 километров, которые были переданы Эстонии в 2009 году.

Гаубицы произведены в СССР и были дислоцированы в бывшей Восточной Германии. После воссоединения в 1990-х Берлин экспортировал их в Финляндию, а та передала Эстонии.

Представители Эстонии все же надеются, что правительство ФРГ передумает.

Важно

Германия не планирует поставлять Украине оружие для защиты своего суверенитета от российской агрессии и ищет пути дипломатического урегулирования спровоцированного Кремлем кризиса на границе в Восточной Европе.

При этом, по словам главы немецкого МИД, ФРГ готова пересмотреть позицию по "Северному потоку-2", который, как считают Украина и ее европейские партнеры, может стать стратегическим оружием Путина и повлиять на энергозависимость ЕС от РФ.

Приостановка "Северного потока-2" является крайней мерой предлагаемых Вашингтоном ограничений против России, если Кремль решится вторгнуться в Украину.

С ноября 2021 года сертификация российского газопровода приостановлена из-за выявленных нарушений европейского законодательства.

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