Украинский дипломат обратился к главе МИД Германии с призывом снять запрет на экспорт немецкого оружия в Украину.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин пересмотреть политику в отношении запрета на предоставление Украине оружия для обороны.

Об этом он заявил накануне визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев, который запланирован на 17 января, пишет издание Zeit.

По словам Мельника, нежелание или даже отказ от поставок оружия со стороны немецкого правительства "очень расстраивает".

"Люди в Украине крайне разочарованы. Теперь настал момент истины, - кто есть настоящий друг", - подчеркнул Мельник.

Отмечается, что Украина годами добивалась от Германии поставок оружия для защиты от российской агрессии, однако безуспешно.

По словам дипломата, украинцы хорошо осознают, что коалиционное соглашение в Германии предусматривает ограничительную политику по экспорту вооружений в кризисные районы. "Но этот политический документ не является Библией, а мир сейчас стоит перед самой большой опасностью войны в центре Европы, худшей с 1945 года", - сказал Мельник.

Он подчеркнул, что украинцы имеют "святое право на самооборону" и напомнил, что в немецком уголовном законодательстве есть преступление "неоказание помощи".

"Тот же основной принцип действует и в межгосударственных отношениях. Поэтому мы обращаемся к правительству Германии, лично к министру иностранных дел Бербок, чтобы срочно помочь Украине необходимым оборонительным вооружением. Это необходимо с моральной и человеческой точек зрения", - сказал Мельник.

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Как сообщал УНИАН, 1 июня в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Владимир Зеленский выразил мнение, что ФРГ может предоставить Украине ракетные и патрульные катера, штурмовые винтовки, радиотехнические средства и другое вооружение.

9 июня на тот момент министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что поставка в Украину оружия немецкого производства может негативно повлиять на переговоры с Россией о необходимости проведения встреч в "нормандском формате".

14 декабря СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению. Кроме того, сообщалось, что эту возможность также блокировали Нидерланды.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. Она считает, что "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

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