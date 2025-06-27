Чизкейк является любимым десертом для многих людей.

Если вы любите сладкое, то десерт является прекрасной частью после завершения того или иного приема пищи, однако если приготовить его самостоятельно, то это может быть достаточно сложно. Однако в таком случае на помощь приходит чизкейк. В частности известный шеф-повар Гордон Рамзи поделился простым рецептом этого десерта, который подойдет даже для тех, кто не очень разбирается в выпечке. Об этом пишет Express.

Способ приготовления

Сначала добавьте 500 г сливочного сыра в миску и смешайте его с 200 г сахара. Если вы смешиваете вручную, то стоит оставить сливочный сыр до приготовления десерта не в холодильнике на 5-10 минут, чтобы он стал мягче.

Взбейте сахар и сливочный сыр до получения однородной массы, после чего добавьте три яйца. Именно яйца придадут чизкейку приятный легкий вкус и замечательную кремовую консистенцию.

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"Добавляйте яйца в смесь понемногу. Так будет эффективнее. Во-первых, вы добавляете много воздуха, а во-вторых, смесь не расслаивается. Конечно, вы можете использовать электрический миксер, но зачем ходить в спортзал, если можно просто готовить чизкейк каждый день. чизкейк каждый день - и руки без жира", - шутит Гордон Рамзи.

После яиц добавьте три столовые ложки муки. По словам Рамзи, это предотвратит образование комочков чизкейка. После этого он натер цедру лимона, чтобы добавить десерту "свежести" и 300 г свежей малины.

Затем смажьте форму для выпечки маслом и вылейте в нее смесь.

"Теперь возьмите форму для выпечки и просто постучите по ней. Смесь опустится на дно формы, малины поднимутся, и вы получите малины сверху, в середине и внизу. Это также предотвращает образование маленьких воздушных кармашков под смесью и формой для выпечки, поэтому в чизкейке не будет дыр. Когда смесь будет в форме, поставьте ее в духовку и выпекайте при температуре 180 °C в течение 35-40 минут, пока верх не станет светло-золотистого цвета", - отметил шеф-повар.

Также Рамзи добавил:

"Посмотрите на него. Это один из самых простых, но самых стильных чизкейков. Прекрасный".

Другие вкусные рецепты

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