Если вы любите сладкое, то десерт является прекрасной частью после завершения того или иного приема пищи, однако если приготовить его самостоятельно, то это может быть достаточно сложно. Однако в таком случае на помощь приходит чизкейк. В частности известный шеф-повар Гордон Рамзи поделился простым рецептом этого десерта, который подойдет даже для тех, кто не очень разбирается в выпечке. Об этом пишет Express.
Способ приготовления
Сначала добавьте 500 г сливочного сыра в миску и смешайте его с 200 г сахара. Если вы смешиваете вручную, то стоит оставить сливочный сыр до приготовления десерта не в холодильнике на 5-10 минут, чтобы он стал мягче.
Взбейте сахар и сливочный сыр до получения однородной массы, после чего добавьте три яйца. Именно яйца придадут чизкейку приятный легкий вкус и замечательную кремовую консистенцию.
"Добавляйте яйца в смесь понемногу. Так будет эффективнее. Во-первых, вы добавляете много воздуха, а во-вторых, смесь не расслаивается. Конечно, вы можете использовать электрический миксер, но зачем ходить в спортзал, если можно просто готовить чизкейк каждый день. чизкейк каждый день - и руки без жира", - шутит Гордон Рамзи.
После яиц добавьте три столовые ложки муки. По словам Рамзи, это предотвратит образование комочков чизкейка. После этого он натер цедру лимона, чтобы добавить десерту "свежести" и 300 г свежей малины.
Затем смажьте форму для выпечки маслом и вылейте в нее смесь.
"Теперь возьмите форму для выпечки и просто постучите по ней. Смесь опустится на дно формы, малины поднимутся, и вы получите малины сверху, в середине и внизу. Это также предотвращает образование маленьких воздушных кармашков под смесью и формой для выпечки, поэтому в чизкейке не будет дыр. Когда смесь будет в форме, поставьте ее в духовку и выпекайте при температуре 180 °C в течение 35-40 минут, пока верх не станет светло-золотистого цвета", - отметил шеф-повар.
Также Рамзи добавил:
"Посмотрите на него. Это один из самых простых, но самых стильных чизкейков. Прекрасный".
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