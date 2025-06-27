Еврокомиссия и Евросовет поддерживают открытие первого кластера переговоров о вступлении.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен решительно поддерживают Украину на пути к членству в Европейском Союзе. Об этом лидеры заявили во время пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета в Брюсселе

Кошта подчеркнул, что безопасность Украины является неотделимой от безопасности всей Европы. Глава Евросовета добавил, что цель ЕС - достижение справедливого и прочного мира путем поддержки украинских реформ и создания предпосылок для вступления Украины в Европейский Союз.

"Несмотря на невероятно сложные обстоятельства, украинское правительство проводит реформы впечатляющими темпами. Поэтому сейчас пришло время активизировать нашу работу и продвигаться на пути к вступлению в Европейский Союз", - сказал он.

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Зато фон дер Ляйен отметила решимость Украины на пути реформ, несмотря на постоянные российские обстрелы. Следовательно, Еврокомиссия поддерживает открытие первого кластера переговоров о вступлении.

"Украина выполнила свою задачу - теперь должны действовать и мы. Ведь процесс вступления основывается на заслугах. А Украина заслуживает двигаться вперед", - добавила она.

Путь Украины в ЕС - главные новости

Как сообщал УНИАН, вчера президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что Европейский Союз и его страны члены должны отстаивать амбициозную цель, чтобы Украина могла получить членство с 2030 года.

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс приобретения членства в ЕС всегда неизменно учитывает достижения и заслуги. В частности, надо выполнить определенные условия и воплотить реформы.

По ее словам, в ЕС не устанавливают четких дат для будущего вступления, но если украинцы продолжат реформирование страны с неизменной скоростью и качеством, тогда возможно, завершение подготовки к вступлению произойдет раньше, чем в 2030 году.

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