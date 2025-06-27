После длительного перерыва турецкие дроны снова начали уничтожать российских оккупантов.

Украинские военные снова задействовали турецкие беспилотники Bayraktar TB2 в боевых действиях против российских оккупантов. Об этом 26 июня сообщил немецкий телеканал N-tv.

Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа несколько дней назад опубликовал видео, на котором Bayraktar TB2 уничтожает российский военный катер в речной зоне Херсонщины. Это стало первым задокументированным использованием дрона за последние месяцы.

Ударный Bayraktar TB2 приобрел широкую популярность в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Тогда эти турецкие "птички" эффективно поражали российские танки и артиллерию. Однако после модернизации российских систем ПВО и средств РЭБ, дрон потерял эффективность.

Видео дня

Как пишет Euromaidanpress, применение Bayraktar сейчас может свидетельствовать о наличии уязвимостей в российской противовоздушной обороне на юге Украины, что открыло новые возможности для действий украинских беспилотников.

Bayraktar - что известно об этом дроне

Bayraktar TB2 - это турецкий ударный беспилотник, разработанный компанией Baykar Makina. Он стал известным благодаря эффективному применению в вооруженных конфликтах, в частности в Украине, Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. Это средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета - до 27 часов, и способностью нести управляемое вооружение.

Дрон оснащен современными сенсорами, включая оптико-электронные и инфракрасные камеры, а также навигационными системами, позволяющими проводить точную разведку и удары. Его радиус действия достигает около 150 километров в стандартной комплектации, хотя с помощью спутниковых систем управления это расстояние может быть значительно увеличено.

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