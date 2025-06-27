Две минуты на реакцию: генерал США рассказал об исторической битве Patriot с ракетами Ирана

44 американских солдата отразили ракетный удар Ирана - и ни одна ракета не попала в цель. Пентагон сообщает детали уникальной операции.

В Пентагоне официально подтвердили, что во время последнего иранского ракетного удара по авиабазе Аль-Удейд в Катаре было осуществлено крупнейшее в истории США боевое применение систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом на брифинге в четверг заявил генерал Дэн "Разин" Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, передает Business Insider.

Атака стала ответом Ирана на недавние американские авиаудары по трем ядерным объектам Исламской Республики. Предупреждение о вероятном нападении США получили еще в понедельник. Ночью более десятка иранских баллистических ракет были направлены на авиабазу Аль-Удейд - главную американскую военную базу на Ближнем Востоке.

Американские и катарские системы ПВО Patriot смогли полностью нейтрализовать угрозу. Ни одна из ракет не достигла цели, жертв не зафиксировано. Все пуски состоялись в условиях большого давления - экипажи имели лишь около 2 минут на реагирование.

Видео дня

По словам Кейна, около 44 американских военных управляли двумя батареями Patriot. Самым старшим среди них был 28-летний капитан, а самым молодым - 21-летний солдат. Военные действовали по четко определенному протоколу, а запуск каждой ракеты Patriot сопровождался точным наведением на цель. Генерал описал событие как настоящий шквал металлических обломков - все ракеты Ирана были уничтожены в воздухе.

Использованные комплексы Patriot, произведенные Raytheon и Lockheed Martin, также активно применяются в Украине. Несмотря на критику в прошлом, боевое применение в условиях современной войны подтверждает их высокую эффективность. В Пентагоне признают, что Украина нуждается в большем количестве таких систем.

Брифинг стал ответом на критику относительно масштабов повреждений иранских ядерных объектов. Хотя некоторые аналитики сомневаются в полном уничтожении инфраструктуры, Пентагон отмечает высокую точность и стратегическое значение операции.

Patriot для Украины - последние новости

Ранее Трамп публично заявил, что США рассмотрят передачу Киеву дополнительных комплексов противовоздушной обороны Patriot. Он отметил, что США они тоже нужны, в частности для поставок Израилю, но выразил надежду, что возможности найдутся и для Украины.

Впрочем, вчера пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась уточнить, будут ли поставлены Украине дополнительные ракеты для ЗРК Patriot.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк заявил, что наша страна может получить от Соединенных Штатов 5 зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые ранее находились на вооружении в Израиле.

Вас также могут заинтересовать новости: