Глава МИД Анналена Бербок уверяет, что Германия будет прилагать все дипломатические усилия для предотвращения эскалации российской агрессии.

Правительство Федеративной Республики Германии не изменило позицию касательно поставок в Украину оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Глава МИД Германии заявила, что у ее страны четкие внешнеполитические позиции.

"Поэтому то, что было сказано две недели назад и несколько месяцев назад, я не меняю. И это не зависит от того, куда я еду, поскольку позиция правительства Германии относительно поставок оружия ввиду соответствующей политики экспорта оружия известна, и это закреплено тоже в нашей истории", - сказала Бербок.

Немецкий министр отметила, что обсудила этот вопрос сегодня с Кулебой.

"И что касается нашей исторической ответственности, я хотела бы сказать, что вклад Германии в поддержку Украины, безопасность Украины и прежде всего в сотрудничество, достаточно широк, многосторонний. Мы поддерживали Украину в вопросе лечения украинских военных в Германии, в Берлине. Мы помогли установить передвижной военный лазарет. Мы будем делать все для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации этого кризиса и использовать все дипломатические возможности и эффективные рычаги для этого, для поддержки Украины", - сказала Бербок.

Она напомнила, что Украина имеет единодушную поддержку со стороны Евросоюза, НАТО и стран "Большой семерки".

"По поводу того, что дальнейшая агрессия будет иметь большую цену для России, - политическую, экономическую и практическую. И об этом мы говорим вполне серьезно", - сказала глава МИД Германии.

В свою очередь Кулеба отметил, что каждая страна может сделать то, что считает необходимым в сложившейся ситуации и руководствоваться собственными национальными интересами, когда речь идет о поддержке Украины.

"Я не буду скрывать, что сегодня мы обсудили с госпожой министром вопросы поставок вооружения в Украину из Германии. Я привел аргументы и позицию украинской стороны. Но прежде всего нам очень хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек, и чтобы те усилия, которые мы сейчас с Германией прилагаем для достижения результата в "нормандском формате", чтобы они дали свой результат", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что украинские дипломаты продолжат диалог с ФРГ по вопросу поставок вооружения.

"Мы знаем, где и какое оружие можем получить. Мы прекрасно знаем, как его использовать для защиты, подчеркиваю - исключительно для защиты нашей территории, нашей земли. Мы над этим ежедневно работаем и имеем очень неплохие результаты. И наш диалог с Германией по этому вопрос тоже продолжится", - сказал Кулеба.

Глава МИД также подчеркнул, что Украина благодарна Германии за реализацию долгосрочной программы лечения и реабилитации военных, которые получили ранения на российско-украинском фронте.

Читайте такжеВ Канаде не исключают возможность отправки оружия в Украину

Как сообщал УНИАН, в конце 2021 года Бербок заявила, что не поддерживает идею поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства ФРГ поставлять оружие "очень удручает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной.