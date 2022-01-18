Германия в рамках переговоров работает над тем, чтобы нынешнее обострение прекратилось, а территориальная целостность Украины не оказалась под угрозой.

Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения России в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шольц сказал в Берлине на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"На протяжении многих лет немецкое правительство придерживается конкретной стратегии, и эта стратегия касается того, чтобы не экспортировать летальное вооружение. Мы не меняли этой стратегии, когда мы пришли к власти и начали исполнять полномочия (после ухода от власти канцлера Ангелы Меркель - УНИАН)", - заявил Шольц.

В частности, канцлер ФРГ заявил, что его страна придерживалась этой политики в том числе во время встреч в рамках Совета НАТО-Россия и Постоянного совета ОБСЕ, во время двусторонних переговоров США и РФ, а также в рамках переговоров в "нормандском формате".

"Сейчас мы должны подумать, как обеспечить, чтобы нынешнее обострение прекратилось, и как мы можем осуществить это, чтобы территориальная целостность Украины никоим образом не оказалась под угрозой, и что не будет военной агрессии против Украины и не будет никаких других возможностей и средств, когда кто-то будет пытаться достичь политических изменений с помощью применения силы", - сказал Шольц.

Канцлер отметил, что именно над этим Германия сейчас работает в рамках переговоров.

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Как сообщал УНИАН, 14 декабря СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению. Кроме того, сообщалось, что эту возможность также блокировали Нидерланды.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной. "Теперь настал момент истины, - кто есть настоящий друг", - подчеркнул Мельник.

17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

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