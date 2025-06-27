Поляки боятся, что эта помощь ослабляет польскую армию.

Почти половина поляков считают, что их страна должна сократить или полностью отменить военную помощь Украине, хотя польское правительство еще год назад заявило, что больше не может поставлять оружие Украине. Об этом свидетельствуют результаты нового социологического опроса, проведенного по заказу фонда Stand With Ukraine и портала Defence24.

"Поляки продолжают декларировать солидарность с Украиной, но она не является безусловной. Хотя более половины общества одобряет дипломатическую поддержку, ответы на следующие вопросы показывают, что энтузиазм по углублению отношений с Украиной явно ограничен", - пишет издание.

Так, на вопрос, должна ли Польша поддерживать Украину дипломатически на международной арене, 52% респондентов ответили утвердительно, тогда как 29% были против.

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Вместе с тем аж 46% респондентов считают, что военную помощь Украине следует сократить или приостановить. На дальнейшую экономическую поддержку Украины согласны лишь 35% респондентов, тогда как 44% выступают против нее. Среди основных причин - страх дальнейшего разоружения польской армии и сомнения относительно прозрачности предоставляемой помощи.

Кроме того, поляки явно не желают отправлять своих солдат в Украину - даже в будущем, в рамках миротворческих миссий. Лишь 15% респондентов поддерживают такую идею, тогда как 64% выступают против.

Вместе с тем 44% респондентов считают, что поддержка, которую Польша оказывает Украине, улучшает безопасность самих поляков. Противоположное мнение высказали 37% респондентов.

Отношение к украинцам в Европе ухудшилось

Как писал УНИАН, в последнее время отношение к украинским беженцам в Европе ухудшилось. Особенно в Чехии и Польше. По словам социологов, не в последнюю очередь из-за того, что местные завидуют тем выплатам, которые получают украинцы.

Также мы рассказывали, что одна из самых богатых стран Европы, Швейцария, намерена резко ограничить прием украинских беженцев. В частности двери закроют для тех, кто происходит из тыловых регионов, которые швейцарские чиновники считают "безопасными".

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