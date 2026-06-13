Реформа армии: нардеп ответил, есть ли сдвиги

Остро стоит вопрос о том, где найти деньги на повышение зарплат военнослужащим.

В Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нет полной информации о реформе армии, представленной Минобороны. И на этом фоне возникает много вопросов относительно реализации намеченных целей.

Такое мнение высказал секретарь комитета, нардеп Роман Костенко в эфире Radio NV. "Есть много вопросов, в частности юридических, которые нужно уладить для того, чтобы реформа начала работать. Вопрос увольнения, к примеру. Есть анонс увольнения категорий людей, которые уже долгое время служат в ВСУ. И у меня нет ответа, что такое долгое время. Это с 2014 года? С 2022 года? Или как я, например, с 2001 года. Какие категории мы будем увольнять? Только мобилизованных или только контрактников? К сожалению, здесь коммуникация утрачена", – сказал Костенко.

Также нардеп отметил, что есть вопросы и относительно источников финансирования повышения зарплат военным. По его словам, украинская власть рассчитывала на то, что эти расходы на себя смогут взять партнеры.

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"Но даже когда дали эти 90 млрд, первые деньги, которые мы получили, для них было требование – они идут не на заработную плату, а на закупку вооружения, военной техники. Что касается зарплат военным, они говорят: "Это ваша внутренняя проблема и внутренние ресурсы, берите их и занимайтесь их распределением". Сейчас главное будет – это найти средства", – добавил Костенко.

Реформа армии: что известно

Напомним, ранее в Минобороны официально представили комплексную трансформацию военной службы. Она, в частности, предусматривает введение контрактов для различных должностей, увеличение зарплат в зависимости от типа выполнения задач, а также введение отсрочек после завершения контрактов.

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что одной из целей этой реформы является то, чтобы до 50% должностей штурмовиков и пехотинцев в украинской армии были заняты иностранцами. Также он заявил, что бойцов, которые дольше всех находятся на боевых позициях, до конца года планируют начать постепенно увольнять.

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