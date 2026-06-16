'Украинская команда' передала сверхмощный генератор 5-й отдельной штурмовой Киевской бригаде

Как отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный, генератор поможет бойцам уничтожать еще больше врагов на одном из самых горячих направлений фронта.

"Украинская команда" передала еще один большой генератор мощностью 24 киловатт 5 отдельной штурмовой Киевской бригаде. Об этом сообщается на фейсбук-странице волонтерского штаба.

"Украинская команда" передала еще один большой генератор 5 отдельной штурмовой Киевской бригаде. Его мощность – 24 кВт. Это не просто автономный источник питания, а настоящая электростанция, способная полностью обеспечить потребности большого подразделения", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный, генератор поможет бойцам уничтожать еще больше врагов на одном из самых горячих направлений фронта.

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"Убежден: теперь бойцы смогут чувствовать себя увереннее и уничтожат еще больше врагов. Эти ребята защищали Киев и Киевщину, участвовали в боях за Луганщину и Донетчину. И сейчас бьют врага на одном из самых горячих направлений", - отметил Артур Палатный.

Бойцы 5 штурмовой бригады поблагодарили всех украинцев, которые продолжают помогать армии.

"От всего личного состава выражаем благодарность "Украинской команде" и всем украинцам. Спасибо, что помогаете бить врага", - сказал представитель бригады.

Как сообщалось ранее, "Украинская команда" передала на фронт уже более 600 больших генераторов и зарядных станций. Общая стоимость помощи, предоставленной военным и гражданским с начала полномасштабной войны, уже превысила полмиллиарда гривень.

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