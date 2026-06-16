'Украинская команда' передала сверхмощный генератор 5-й отдельной штурмовой Киевской бригаде

"Украинская команда" передала еще один большой генератор мощностью 24 киловатт 5 отдельной штурмовой Киевской бригаде. Об этом сообщается на фейсбук-странице волонтерского штаба.
"Украинская команда" передала еще один большой генератор 5 отдельной штурмовой Киевской бригаде. Его мощность – 24 кВт. Это не просто автономный источник питания, а настоящая электростанция, способная полностью обеспечить потребности большого подразделения", - говорится в сообщении.
Как отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный, генератор поможет бойцам уничтожать еще больше врагов на одном из самых горячих направлений фронта.
"Убежден: теперь бойцы смогут чувствовать себя увереннее и уничтожат еще больше врагов. Эти ребята защищали Киев и Киевщину, участвовали в боях за Луганщину и Донетчину. И сейчас бьют врага на одном из самых горячих направлений", - отметил Артур Палатный.
Бойцы 5 штурмовой бригады поблагодарили всех украинцев, которые продолжают помогать армии.
"От всего личного состава выражаем благодарность "Украинской команде" и всем украинцам. Спасибо, что помогаете бить врага", - сказал представитель бригады.
Как сообщалось ранее, "Украинская команда" передала на фронт уже более 600 больших генераторов и зарядных станций. Общая стоимость помощи, предоставленной военным и гражданским с начала полномасштабной войны, уже превысила полмиллиарда гривень.