Убийство Гандзюк: Мангер не прибудет завтра в суд якобы из-за проблем с сердцем - СМИ

По словам адвоката, Мангер хочет присутствовать на судебном заседании, и как только врачи ему разрешат, приедет в Киев.

Подозреваемый в заказе нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Владислав Мангер не прибудет завтра в суд якобы из-за проблем с сердцем.

Об этом адвокат Дмитрий Ильченко, представляющий интересы Мангера, сказал в комментарии Громадському.

«Сегодня (14 июня) состоялось такое следственное действие, как попытка привода. Два работника полиции зашли в реанимационное отделение, зачитали Мангеру решение о том, что он обязан прибыть завтра в суд, а они обязаны его сопровождать. Мангер сообщил, что не может физически доехать в Киев, после чего полиция обратилась к врачу», - сказал Ильченко.

Читайте такжеУбийство Гандзюк: суд одобрил принудительный привод фигуранта дела Мангера

Он уточнил, что врач выдал справку о том, что состояние Мангера стабильно тяжелое, и он не успевает приехать из-за возможного ухудшения самочувствия.

По словам адвоката, Мангер отметил, что хочет присутствовать на судебном заседании, и как только врачи ему разрешат - приедет в Киев. «Врачи отмечают, что если никаких осложнений не произойдет, то это может занять до одной недели», - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рыщук.

20 января 2020 года Павловского задержали в Херсоне по подозрению в другом деле по факту создания преступной организации, 21 января Печерский райсуд Киева отправил Павловского под стражу.

Также в январе в Бургасе (Болгария) правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину. 17 марта Печерский райсуд Киева постановил арестовать Левина.

25 марта Шевченковский райсуд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.

Однако 27 апреля в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования по делу и об установлении конечного заказчика этого преступления - Мангера, который по предварительному сговору с Левиным организовал причинение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Это заявление вызвало возмущение у пострадавших, их защитника Закревской и общественности. Они убеждены, что доказательства против Мангера не собраны, и дело развалится в суде.

Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

12 июня Печерский районный суд Киева постановил применить привод Мангера для избрания ему меры пресечения. Заседание суда назначено на 15 июня в 9:30.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram