СБУ закончила расследование дела Гандзюк и назвала заказчиков ее убийства

По результатам расследования, в заказе убийства подозреваются председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата этого же совета Алексей Левин.

Служба безопасности Украины (СБУ) завершила досудебное расследование убийства активистки Екатерины Гандзюк и передала дело в суд.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "Все материалы готовы, сотрудники СБУ профессионально сделали свою работу и собрали доказательную базу, которая даст возможность четко доказать позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено в первую очередь. Исполнители и заказчики убийства Екатерины Гандзюк получают заслуженное наказание", ‒ сказал глава СБУ Иван Баканов.

По результатам расследования, в заказе преступления подозреваются председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата этого же совета Алексей Левин.

"По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Следователи СБУ сообщили подозреваемым, их защитникам, потерпевшим и их представителям о завершении досудебного расследования. Всем сторонам предоставлен доступ к материалам следствия. После того как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства, они будут направлены в суд для рассмотрения по существу", - отметили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, общественная активистка ЕкатеринаГандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

В январе 2020 года в Бургасе (Болгария) правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину. 17 марта Печерский райсуд Киева постановил арестовать Левина до 2 апреля.

25 марта Шевченковский районный суд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.