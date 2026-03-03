Поддерживают ли украинцы полную блокировку Telegram: результаты опроса

Согласно результатам опроса, 38% украинцев очень часто пользуются мессенджером.

Многие украинцы не поддерживает полную блокировку Telegram в стране. Тем не менее, большинство выступает за усиление контроля над работой мессенджера со стороны правоохранительных органов. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Социологической группы Rating Group.

Согласно результатам опроса, 76% украинцев не поддерживают полную блокировку Telegram в Украине. Еще 16% опрошенных заявили, что поддерживают блокировку мессенджера. Еще 8% респондентов сказали, что им трудно ответить.

Также 67% опрошенных признались, что они пользовались Telegram за последний месяц. 38% респондентов уточнили, что заходят в мессенджер очень часто, а еще 20% заявили, что заходят в него часто. Еще 17% респондентов признались, что в течение этого времени вообще не пользовались Telegram.

Кроме того, опрос показал, что 72% украинцев не верят в то, что Telegram влияет на их личную безопасность. 15% респондентов заявили, что мессенджер положительно влияет на их личную безопасность, а еще 8% ответили, что оценивают влияние Telegram на свою безопасность отрицательно.

Говоря о национальной безопасности, 28% респондентов оценили влияние мессенджера негативно. Еще 13% опрошенных заявили, что Telegram положительно влияет на национальную безопасность. Также 35% опрошенных сказали, что не видят влияния.

Опрос показал, что 52% украинцев поддерживают усиление контроля над работой Telegram со стороны правоохранительных органов. Еще 41% опрошенных заявили, что против этого.

Справка. Опрос проводился с 26 по 28 февраля с помощью телефонных интервью с использованием компьютера. Размер выборки составил 1000 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность - не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95.

Буданов ответил, нужно ли заблокировать Telegram в Украине

Ранее глава Офиса президента Украины заявил, что Telegram-каналы в Украине должны быть зарегистрированы, а их владельцы - нести ответственность за контент, который публикуют. Он отметил, что не стоит полностью блокировать мессенджер в Украине.

Буданов подчеркнул, что упорядочить работу Telegram-каналов в Украине возможно. По его словам, это может многим не понравиться.

