Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV продолжает за собственные средства создавать уникальный украиноязычный дубляж и озвучку культовых голливудских фильмов в рамках проекта «Hollywood українською». К инициативе присоединились украинские селебрити и дети звезд.

В рамках проекта «Hollywood українською» компания за свой счет создает эксклюзивный украиноязычный дубляж и озвучку культовых голливудских фильмов, которые ранее ее не имели или она была некачественной.

В Украине с 2006 года все фильмы, которые попадали на экраны кинотеатров, получали дубляж. Однако те, которые выходили до этого — украинского дубляжа не имели. Когда их показывали на национальных телеканалах, они озвучивались «на скорую руку», что приводило к потере качества.

«Наша уникальность — это активная позиция: быть не только транслятором контента, но и создавать его. Мы обнаружили, что люди хотят смотреть фильмы на украинском, но у них не всегда есть такая возможность. Так сложилось, что сервисы, подобные нашему, больше сконцентрированы на работе с рынком СНГ и России, поэтому качественная украинская дорожка на рынке скорее редкость, чем норма. Поэтому мы взяли инициативу на себя и создаем эксклюзивный украиноязычный дубляж и озвучку для фильмов, которые в свое время были лишены этой возможности. Для этого, собственно, и запустили проект «Hollywood українською», — отметил директор SWEET.TV Александр Резунов.

Чтобы реализовать проект "Hollywood на украинском", SWEET.TV подписал прямые контракты с крупнейшими мировыми киностудиями Disney, Paramount, Universal, Sony и Metro-Goldwyn-Mayer. Кстати, это первый украинский онлайн-кинотеатр, который сотрудничает с мейджерами киноиндустрии именно для территории Украины, а не для СНГ. Кстати, это первый украинский онлайн-кинотеатр, который сотрудничает с мейджерами напрямую именно для территории Украины, а не для СНГ.

Между понятиями «дубляж» и «озвучка» существует разница. Дубляж — это, когда полностью удаляется язык оригинала. Вместо этого зритель слышит многоголосую дорожку. Озвучка — это когда язык оригинала приглушен, но не удален. Поверх него накладывается новая аудиодорожка. Такой вариант значительно дешевле сделать.

В рамках проекта «Hollywood українською» уже создан дубляж для 4 первых фильмов о «Гарри Поттере», трилогии «Властелин колец», «Матрицы», первых трех частей франшизы «Миссия: Невыполнима», мультфильма «Мадагаскар» и многих других культовых голливудских шедевров.

К проекту присоединились украинские селебрити: Юрий Горбунов, Руслана Писанка, Виктор Андриенко, Лесь Заднепровский, Людмила Барбир, Денис Роднянский, и дети украинских звезд: Мария Полякова, Тимур Кухар, Андрей Потапенко, Варвара Кошевая.

Стоит добавить, что в сотрудничестве с голливудскими киностудиями SWEET.TV выбрали необычную тактику и отказались от общепринятой концепции кинозала с миллионом неизвестных фильмов. В свою библиотеку сервис добавляет картины с международным рейтингом IMDb выше 6. Именно поэтому пользователи в среднем тратят до 4 минут на выбор достойного фильма, просмотр которого точно оставит впечатление.

«Что касается «Hollywood українською» от SWEET.TV — это крутой проект, который дает возможность насладиться мировым кинематографом с украинским дубляжом, который сделан очень качественно и очень профессионально. Надеюсь, что мой талант озвучки также пригодится», — говорит шоумен и ведущий Владимир Остапчук.

SWEET.TV — это «Hollywood українською». Крутой контент с родным звучанием.

Мотивированные проектом «Hollywood українською», SWEET.TV начали создавать собственный контент. Именно так родился Фонд развития украинского кино и телевидения, куда компания перечисляет по 10 гривен с каждого платного подключения.

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Автор: УНИАН