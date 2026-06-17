Суд рассмотрит жалобу на закрытие дела о смертельном ДТП с участием детектива НАБУ Русаева

Заседание запланировано на 23 июня.

В Шевченковском районном суде Киева 23 июня состоится заседание по жалобе адвокатов семьи погибшей Марины Арустамовой на решение о закрытии уголовного дела в отношении детектива НАБУ Андрея Русаева.

Об этом стало известно из расследования издания "Фраза".

Напомним, речь идет о ДТП, произошедшем 2 апреля 2018 года на улице Васильковской в Киеве. По данным расследования, автомобиль под управлением Русаева сбил на пешеходном переходе 23-летнюю студентку Марину Арустамову. Девушка получила тяжелые травмы и скончалась в больнице через 9 дней.

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Как отмечает издание, семья погибшей обжалует решение Государственного бюро расследований о закрытии уголовного производства из-за отсутствия в действиях водителя признаков состава преступления. По словам адвоката семьи Александра Щербины, соответствующее решение было принято в 2025 году, однако семья погибшей девушки узнала о нем лишь недавно.

В расследовании отмечается, что дело вызывает общественный резонанс из-за контраста с другими ДТП с участием сотрудников НАБУ.

"В течение последнего года в Украине было расследовано сразу несколько резонансных дел в отношении сотрудников НАБУ, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. В этом и других подобных делах правоохранительные органы оперативно информировали о ходе расследования и процессуальных решениях", – говорится в материале.

Авторы материала обратили внимание на то, что в случае со смертельным ДТП 2018 года подозрение никому не предъявлялось, а о закрытии дела общественность узнала преимущественно из слов стороны потерпевших.

Отдельно в материале приведены обстоятельства, на которые обращает внимание семья погибшей. В частности, мать Марины Арустамовой заявляла, что после аварии ей лично позвонил Русаев.

"Когда после ДТП ей позвонил Андрей Русаев, разговор начался с фразы: "Вас беспокоит Национальное антикоррупционное бюро Украины"", – указано в материале.

Также адвокат семьи утверждает, что после ДТП возникли вопросы относительно сбора доказательств. По его словам, на место аварии прибыла служба внутренней безопасности НАБУ, а камера видеонаблюдения на пешеходном переходе, где произошло ДТП, перестала работать. Кроме того, записи с других камер следствие истребовало лишь через год, когда они уже не сохранились.

В расследовании отмечается, что судебное разбирательство должно проверить обоснованность решения о закрытии производства и дать ответ на вопрос, было ли расследование полным и беспристрастным.

"Главный вопрос в другом: способно ли государство убедительно объяснить, почему дело о смертельном ДТП завершилось именно так, как завершилось", – задали риторический вопрос журналисты.

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