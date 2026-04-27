Психологическое состояние Голосеевского стрелка определит посмертная экспертиза, - Клименко

Если взглянуть на поступки и действия стрелка невооруженным глазом, можно прийти к выводу, что он находился в особом психологическом состоянии, отметил министр.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подчеркнул, что посмертная психолого-психиатрическая экспертиза должна определить истинное состояние убийцы людей в Голосеевском районе Киева. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

В частности, у главы МВД спросили, была ли проведена экспертиза, подтверждающая, что стрелок был психопатом, и проверялась ли уже частная клиника, выдавшая убийце справку, согласно которой его состояние позволяло иметь огнестрельное оружие.

Как отметил Клименко, МВД не может вынести никакого решения, поскольку министерство не является органом досудебного расследования.

"Это Национальная полиция. Хочу напомнить, что дело находится в Службе безопасности Украины, в Главном следственном управлении", – отметил Клименко.

При этом, говоря о проверке, глава МВД выразил уверенность, что в рамках уголовного производства уже проводятся экспертизы.

"И экспертизы уже покажут: как эта справка выдавалась, и каким образом он ее получил", – подчеркнул Клименко.

Также, говоря об определении состояния убийцы, министр подчеркнул, что "это будет уже посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, которая тоже должна дать ответ на те вопросы, которые вы задаете".

"В то же время, если невооруженным глазом посмотреть, как он действовал и что он говорил, и ту информацию, которую представил Офис Генерального прокурора, то можно предположить, что он находился в особом психологическом состоянии", – подчеркнул Клименко.

Теракт в Киеве – что известно

Как сообщал УНИАН, 18 апреля мужчина открыл огонь по прохожим в Голосеевском районе Киева. Затем он зашел в один из супермаркетов, где взял людей в заложники.

На место происшествия прибыли спецназовцы, которые 40 минут вели переговоры со стрелком. В итоге его ликвидировали. Дело квалифицировали как теракт. В результате теракта погибли 6 человек.

Стрелком оказался Дмитрий Васильченков, уроженец Москвы 1968 года рождения, имевший украинское гражданство и ранее проживавший в Бахмуте, а затем в Киеве. Соседи рассказывали, что мужчина жил в квартире один, без семьи.

Квартиру Васильченков приобрел около десяти лет назад. При этом соседи отзывались о нем как о "интеллигентном" человеке, который всегда здоровался, хотя и не особо общался с людьми.

