Теми, кто не обрел полномочия признаны председатель Совета адвокатов города Киева Павел Рябенко, ряд других членов Совета и Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киева, пишут СМИ.

Совет адвокатов Украины нашел ряд серьезных нарушений во время организации и проведении конференции адвокатов города Киева 7 ноября 2021 года, в связи с чем, представители органов адвокатского самоуправления, избранные в рамках этой конференции, признаны неполномочными.

Соответствующее решение было принято на заседании РАУ, передают Українські Новини.

Рабочая группа по исследованию результатов проведения конференций адвокатов регионов в 2021 году, изучавшая обстоятельства проведения конференции адвокатов города Киева, установила, что, несмотря на требования законодательства, регламента и порядка конференции, протоколы районныхобщих сборов адвокатов Киева не были переданы мандатной комиссии, также были допущены нарушения при голосовании и подсчете голосов.

Присутствовавшие на заседании Глава Совета адвокатов Киева Петр Рябенко и Игорь Черезов с самого начала рассмотрения вопроса пытались помешать его обсуждению, громко смеялись, выкрикивали оскорбления и странные фразы, вроде "Не умничай!", "Что это за голос с помойки?" и игнорировали просьбу вести себя корректно и достойно.

Впрочем, это не помешало РАУ провести обсуждение и прийти к выводу, что принятые в рамках этой конференции решения не имеют юридических последствий, так как принимались с многочисленными нарушениями.

"Рабочая группа отмечаетнеполномочность данной конференции от 7 ноября 2021 года в целом, а решения, которые на ней были приняты, не имеют юридических последствий", - подчеркнул председатель рабочей группы Игорь Колесников.

В частности, теми, кто не обрел полномочия признаны председатель Совета адвокатов города Киева Павел Рябенко, ряд других членов Совета и Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киева.

Игорь Черезов и ряд других членов Совета адвокатов Киева, признаны не обретшими полномочия еще по решению РАУ от 15 декабря 2021 года, поскольку не набрали большинства голосов делегатов конференции в соответствии с законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", порядке и регламенте конференции.

Также РАУ приняла ряд решений, направленных на то, чтобы не допустить злоупотреблений со стороны Рябенко и других лиц, избранных на конференции, в частности, об отмене доверенностей, доступа к ЕРАУ и другим возможностям.

РАУ также проголосовала за проведение новой конференции адвокатов города Киева, создание соответствующего оргкомитета и приняла ряд других решений, призванных обеспечить нормальное функционирование адвокатуры в период до проведения конференции.