Заведения открылись в центре столицы.

Киевляне раскритиковали провокационные названия двух заведений, которые недавно открыли на Подоле. Речь идет о винном баре "Соска" на Хорива и о сосисочной "Соси...сочна...я" на Сагайдачного.

Как пишет "Киев Mediа", одними из первых внимание на новые заведения обратили киевский активист Руслан Хаврюта и одесский ресторатор Алекс Купер:

"Оральная фиксация. На Подоле открыли сразу два проекта... "Соска" и ""Соси...сочна...я".

Отмечается, что первое заведение на улице Хорива открыли руководитель Win Bar, соучредитель Львовского MAD Bars House Алена Наталенко вместе с ресторатором Сергеем Мещериновым, и провокационное название было выбрано умышленно:

"Понятно, что сперва появляются другие ассоциации, но мы закладывали в название только нашу любовь к вину. Можно сказать, что мы ее всосали с молоком матери. Поэтому в нашем случае "соска" – это и провокация, и стеб, и неотъемлемая часть того, с чего начинается наша жизнь", – рассказала Наталенко.

Второе заведение тоже открыли известные рестораторы, но как выбиралось название для него, пока неизвестно.

Пользователи в сети активно обсуждают названия заведений:

"Бутер в рот" и рядом не валялся", "Пошлость делают те, у кого не хватает фантазии придумать красивое название и ума/денег, чтобы создать качественную рекламу", "Так же и у стендаперов: если нет чувства юмора, то начинают "шутить" о **ле и говне", "Отвратительные названия".

Автор: Катерина Шварц