Городские власти таким образом надеются стимулировать платежную дисциплину потребителей в новых рыночных условиях закупки газа.

На фоне информации о том, что в Украине будут повышены тарифы, домохозяйствам со значительными долгами за горячую воду и тепло выставили платежки с коэффициентом инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время "часа вопросов к мэру", который прошел в начале сегодняшнего пленарного заседания Киевсовета.

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В частности, он прокомментировал информацию депутата Игоря Кириленко, о том, что в июле многие семьи в Киеве получили платежки с дополнительными начислениями – "плюс 3% годовых" к сумме за услугу горячего водоснабжения.

"Дополнительно за поставки горячей воды "Киевтеплоэнерго" инфляционная составляющая. Почему происходит увеличение в платежных документах для определенных домохозяйств?"- спросил Кириленко.

Присутствовавший в сессионном зале заместитель мэра Петр Пантелеев подтвердил факт дополнительных начислений в платежках.

"Действительно такие факты имеют место. Есть потребители, которые имеют значительную задолженность за тепловую энергию, за горячее водоснабжение или отопление. Действительно, к ним принимаются соответствующие меры, поскольку только за последний отопительный сезон задолженность за тепло в целом выросла более чем на 3 млрд грн по городу. Учитывая то, что сегодня в Украине завершена льготная поставки газа предприятиям ТКЭ, и мы вынуждены работать в условиях рынка - закупать газ на рынке, в том числе и за предварительную оплату, мы не можем сегодня лояльно относиться к тем, кто сознательно не платит за коммунальные услуги", - сказал Пантелеев.

Он подчеркнул, что те потребители, кто оказывается в каких-то сложных ситуациях, имеют возможность заключить договор реструктуризации долга, и к ним никаких мер воздействия уже после этого не применят.

"Но анализ, который мы проводим постоянно, говорит о том, что есть категория людей, у которых квартиры более 200 кв. м, имеют автомобили, достаточно нормальные условия для жизни, но не платят сознательно за коммунальные услуги. К таким будут приниматься достаточно жесткие меры. И мы вынуждены это делать. Поэтому выставляется коэффициент инфляции в платежках для того, чтобы стимулировать нормальную платежную дисциплину", - отметил Пантелеев.

Прогнозы

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в мае 120 городов Украины, в которых проживают 5 млн человек, могут остаться без горячей воды, поскольку теплокоммунэнерго не в состоянии платить рыночную цену за газ.

А с октября все население может остаться без централизованного отопления, поскольку с 20 мая прекращается обязательство НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты.

21 мая 2021 года у Зеленского рассказали, каким будет следующий отопительный сезон.

В начале июня Шмыгаль заявил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону накопила 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, а также 1,4 млн тонн угля.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируют накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

Подготовка к отопительному сезону

Ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев предложил, чтобы для прохождения грядущего отопительного сезона, газ украинской добычи должен стать социальным и продаваться для потребностей теплокоммунэнерго по цене 4 тыс. грн за тысячу куб. м., поскольку рыночная стоимость газа не заложена в тарифах предприятий.

Средневзвешенная цена природного газа на август достигла рекордного значения в 15,25 тыс. грн за кубометр, увеличившись на 18% по сравнению со средней ценой в июле.

14 июня 2021 года советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила о том, что если Россия решит прервать транзит газа через Украину, он значительно подорожает для отечественных потребителей.

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Автор: Инна Андалицкая