В некоторых случаях вместо пенсии государство назначает социальную поддержку.

В жизни бывают разные ситуации, и порой при достижении пенсионного возраста человек может осознать, что в его официальных документах не отражен ни один год страхового стажа. Во многих современных государствах на такие случаи есть минимальная пенсия без стажа - Украина в данном случае не является исключением. Рассказываем, сколько составляет такая выплата и как ее получить.

Социальная пенсия в Украине без стажа - кто может получить

Все подобные вопросы, в том числе базовая социальная помощь, регулируются Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Он, в частности, предусматривает право на стандартную пенсию по возрасту при наличии минимально необходимого страхового стажа.

Так, в 2026 году возраст выхода на пенсию составляет:

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60 лет – при стаже от 33 лет;

63 года – при стаже от 23 до 33 лет;

65 лет – при стаже от 15 до 23 лет.

При этом именно по возрасту пенсия без стажа в Украине не выплачивается - вместо нее назначается отдельная государственная социальная помощь.

Возрастной порог в таком случае (при полном отсутствии или недостатке страхового стажа) фиксированный - ровно 65 лет. Хотя до достижения этого возраста выплаты также возможны, но лишь в отдельных случаях, например при тяжелых жизненных условиях или низком уровне дохода семьи.

Социальная помощь пенсионерам без стажа - размер выплат

Итак, если у человека нет официального стажа, ему полагается социальная пенсия, размер которой устанавливается на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В Государственном бюджете на 2026 год этот показатель установлен на уровне 2595 гривень на одного человека. Такие выплаты являются минимальной социальной помощью и не могут считаться классической пенсией по возрасту.

И хотя социальная пенсия без стажа в большинстве случаев фиксированная, сумма может немного возрасти, если у человека все же есть минимальный стаж. Так, базовая социальная помощь составляет:

2 385 гривень – при 10 лет стажа;

2 790 гривень – от 10 до 20 лет;

3 150 гривень – от 20 до 30 лет;

3 960 гривень – свыше 30 лет.

В некоторых случаях выплаты доводятся до этого уровня даже с "полным" стажем, если доход человека крайне низок.

Таким образом, минимальная пенсия в Украине без стажа - это форма государственной социальной помощи для граждан, которые достигли 65-летнего возраста, но не успели приобрести необходимого страхового стажа для назначения обычной пенсии по возрасту.

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