Обладатели паспорта старого образца могут получить штраф, если не заменят его при достижении определенного возраста.

В Украине сейчас особенно важно вовремя менять фотографии во всевозможных справках и удостоверениях. Хотя даже паспорт с просроченной фотографией все еще может подтвердить личность гражданина, а штрафы за несвоевременную замену обычно небольшие, игнорирование требований закона может привести к различным трудностям при проверке документов в будущем.

Ранее у нас вышел материал о том, что делать, если заканчивается срок загранпаспорта Украины, а сегодня разберемся, как вклеить фото в паспорт в военное время и что будет, если этого не сделать.

Нужно ли менять фото в паспорте во время военного положения

Каждый гражданин Украины, имеющий паспорт старого образца‑книжечки (1994 года), обязан обновить фотографию в документе при достижении 25 и 45 лет – на это отводится ровно 30 дней со дня рождения. В обычное время если фото не вклеено и документ не заменен на ID‑карту, такая книжечка считается недействительной и ее владельцу был бы выписан штраф за просроченный паспорт.

Впрочем, как уточняет Миграционная служба Украины, во время военного положения и в течение месяца после его окончания отсутствие вклеенной фотографии никак не меняет легальный статус паспорта. Подобное послабление сделано специально, чтобы упростить процедуры.

О том, что будет, если не поменять паспорт в 25 лет в Украине описано в ст. 197 Кодекса об административных правонарушениях:

при первом нарушении – предупреждение;

при повторных нарушениях в течение года – штраф от 17 до 51 грн (не тысяч).

Важно понимать, что паспорт-книжечка действует бессрочно, и только если в нем нет фотографии после 25 или 45 лет, его нужно заменить на ID-карту.

Во сколько лет нужно менять фотографию в паспорте в Украине

Вклеивать фотографию нужно в 25 и 45 лет – так установлено правилами Миграционной службы. При достижении этого возраста необходимо обратиться в территориальное подразделение ГМС Украины по зарегистрированному месту жительства с паспортом и фотографиями 3,5 х 4,5 см, сделанными накануне.

При этом согласно ДМС Украины, если же вы по той или иной причине не желаете менять паспорта образца 1994 года на паспорт-карточку, то вам также понадобится утвердительное решение суда по этому поводу.

Что будет, если вовремя не вклеить фото в паспорт Украины

Если в течение месяца после достижения соответствующего возраста не вклеить новое фото, паспорт становится недействительным. В таком случае сначала выносится предупреждение, а при повторном использовании такого паспорта – штраф за несвоевременную замену фото в паспорте в размере от 17 до 51 грн.

Сумма может показаться незначительной, так как статья КУоАП, определяющая ее, не пересматривалась годами, к тому же в теории основной мерой наказания должен быть не сам штраф за фото в паспорте 45 лет, а признание его недействительным, что может привести к целому ряду трудностей.

Среди прочего, невозможным или существенно затруднительным в таком случае становится:

открытие банковского счета или оформление банковской карты;

получение кредита или рассрочки;

оформление нотариальных документов;

заключение или расторжение брака;

получение социальных выплат, пенсий или государственной помощи.

Однако, снова-таки, сейчас в Украине данные меры отменены – главное, не забыть о них в случае окончания военного положения.

То, какой штраф за просроченную фотографию в паспорте получит индивид, зависит от решения должностного лица ГМС и назначается специальным административным протоколом.

Помимо того, нужно ли вклеивать фото в 45 лет в Украине, следует помнить и о другом обстоятельстве – потере паспорта или изменении имени. В таких случаях документ подлежит обязательному обмену с оформлением новой фотографии.

