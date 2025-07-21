Расследование, в частности установило, что он выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в Дагестан.

Правоохранители задержали одного из руководителей детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по подозрению в ведении бизнеса в России.

Как сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ), СБУ и Офис генерального прокурора "разоблачили на ведении бизнеса в РФ одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова".

"По материалам дела, этот чиновник с дислокацией в г. Днепр координирует деятельность Бюро в прифронтовых областях Украины (Днепропетровская и Запорожская), при этом имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ", - говорится в сообщении.

Так, расследование установило, что он выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в Россию (Республика Дагестан).

Кроме того, проверяется информация о контактах Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им тайной информации, в частности относительно запланированных следственных действий.

"По данным следствия, этот чиновник Бюро был в тесном контакте с народным депутатом-беглецом от запрещенной партии "ОПЗЖ" Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ, и, как установило следствие, имеет значительное влияние на деятельность НАБУ, о чем будет сообщено отдельно", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования также установлено, что отец Руслана Магамедрасулова - Сентябр Магамедрасулов имеет гражданство России, впрочем чиновник НАБУ не указал этот факт при оформлении допуска к государственной тайне, чем нарушил закон.

"Что касается матери подозреваемого - Ирины Магамедрасуловой, то она проживает в Киеве, но получает пенсию в т. н. ДНР и публикует пророссийские комментарии в соцсетях, в частности в группах с Z-символикой. СБУ имеет доказательства, что в разговорах она активно поддерживает войну Путина против Украины и оправдывает военные преступления рашистов", - рассказали в СБУ.

В СБУ также отметили, что несмотря на то, что как один из руководителей межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов должен был быть дислоцирован в городе Днепр и отвечать за работу в прифронтовых регионах, "он почти постоянно находился в Киеве, а также недавно вернулся с элитного отдыха на острове Тенерифе, где находился несколько недель".

Так, сейчас решается вопрос о сообщении чиновнику НАБУ о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса ("пособничество государству-агрессору").

Спецоперация в отношении детективов НАБУ

Ранее источники УНИАН в СБУ сообщили, что Служба и Офис генерального прокурора проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на НАБУ. Происходила серия обысков в разных регионах Украины.

Отмечалось, что детективам инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией и коррупционные действия в интересах олигархов.

По предварительной информации, были зафиксированы факты неофициального влияния российских спецслужб на детективов НАБУ. "В частности, один из детективов передавал врагу секретные данные через окружение Януковича. Другой - предал государство и вел незаконный бизнес с РФ, сегодня его задержала СБУ", - сообщил источник.

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