Еще 21% помещений могут быть укрытиями после надлежащего обустройства.

В Киевской городской госадминистрации прокомментировали результаты внеплановой проверки защитных сооружений столицы - 65% признаны годными, из них лишь 15% в идеальном состоянии и без всяких замечаний. Об этом говорится в Telegram КГГА.

"Пригодными являются 3041 объект, то есть 65%, еще 973 (21%) – могут быть укрытиями при условии надлежащего обустройства. Не соответствует техническим условиям помещений, где могут быть укрытия, – 641 (14%)", - сообщают в городской администрации.

В целом городские и районные службы совместно с представителями полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проинспектировали все 4655 укрытий и убежищ.

"Мы получили от Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины финальные результаты проверки, которая длилась 10 дней: 65% укрытий определены пригодными к использованию, при этом 15% – вообще без замечаний. Эти укрытия имеют необходимое оборудование – от принудительной вентиляции и санузлов до средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи", – отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он добавил, что ситуация с непригодными укрытиями и укрытиями, требующими обустройства, в разрезе сфер управления выглядит следующим образом: 53% (или 851 объект) – относятся к сфере управления районных в городе госадминистраций, 35% (или 575 объектов) – относятся к частной форме собственности, 11% (170 объектов) – относятся к государственной сфере управления, 1% (18 объектов) – относятся к сфере управления КГГА.

Ситуация с проверкой укрытий в Киеве

Как сообщал УНИАН, 10 июня министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в Telegram сообщил, что в Киеве завершили проверку укрытий и согласно ее результатам, только 15% из них пригодны без существенных замечаний. Еще 50% технически пригодны, но их надо приводить в порядок, отметил он.

2 июня президент Владимир Зеленский поручил Камышину провести полную ревизию защитных сооружений в Киеве, а министру внутренних дел Игорю Клименко - по всей Украине. Это решение стало следствием трагедии, когда 1 июня в столице во время воздушной тревоги возле одного из укрытий в Деснянском районе Киева погибли две женщины и ребенок - они не смогли укрыться из-за закрытой двери укрытия.

Сейчас в приложении "Киев Цифровой" уже функционирует сервис обратной связи о состоянии укрытий, через который киевляне могут подавать жалобы.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город в прошлом и этом году выделил 1,2 млрд грн на обустройство, ремонт укрытий.

Также Кличко пообещал отбирать у частных владельцев помещения укрытий в случае необеспечения доступа к этим объектам и их ненадлежащего состояния.

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