Министры Александр Камышин и Игорь Клименко за десять дней должны подготовить отчет о результатах ревизии.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александру Кимышину провести полную ревизию защитных сооружений в Киеве, а министру внутренних дел Игорю Клименко - по всей Украине.

Как сообщил глава государства в Telegram, участники заседания Ставки выразили жесткую реакцию на гибель людей возле закрытого бомбоубежища в Киеве.

"Поручил члену Ставки, министру Камышину, провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева. Отчет - за десять дней. Другому члену Ставки, министру Клименко, - то же самое по Украине", - подчеркнул Зеленский.

Еще одним вопросом повестки дня заседания Ставки было комплексное рассмотрение состояния украинской ПВО.

"Ее потребности для отражения угроз с земли, с моря, с воздуха. Пути совершенствования с учетом имеющихся ресурсов, поступлений от партнеров и собственного производства", - сообщил Зеленский.

Кроме того, на заседании рассмотрели ситуацию на фронте, но деталей президент не обнародовал.

Также состоялся доклад разведывательных служб.

"Всеобъемлющий доклад разведки относительно стран, которые помогают РФ не просто обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов в условиях войны. Готовим соответствующие решения", - отметил Зеленский.

Трагедия с киевским укрытием

1 июня после трагедии с гибелью возле укрытия в Деснянском районе столицы трех человек (двух женщин и ребенка), которые во время ракетного обстрела не смогли скрыться из-за закрытых дверей бомбоубежища, в столице начали активно проверять состояние и доступность укрытий для граждан.

Местные власти пояснили, что сейчас в городе есть хранилища трех форм собственности: государственной, коммунальной и частной. Директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук отметил, что ответственность за укрытие несет непосредственно балансодержатель. Он определяет коменданта и ответственных лиц, которые должны открывать хранилища во время воздушной тревоги круглосуточно и предоставлять свободный доступ граждан.

В КГГА заявили, что ключи от укрытий должны быть и у жильцов домов рядом. В случае, если хранилище закрыто, в КГГА посоветовали звонить 101 или 15-51. спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы приедут и срежут замок, даже если это хранилище, находящееся в частной собственности.

После инцидента с гибелью двух женщин и ребенка, которые не смогли попасть в укрытие во время ночной атаки на Киев, власти столицы приняли решение о круглосуточном доступе граждан к укрытиям.

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