Всем четверым готовят подозрения по факту халатности, которая привела к гибели людей.

Правоохранители задержали четырех человек по делу о гибели людей из-за закрытого бомбоубежища в Киеве. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Так, правоохранители задержали первого заместителя Деснянской РГА, директора медучреждения, где расположено укрытие, его заместителя, а также охранника поликлиники.

Сейчас трем задержанным чиновникам готовят сообщение о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), а охраннику - по факту оставления в опасности, что привело к смерти (ч. 3 ст. 135 УК Украины).

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Как сообщается, в рамках следствия прокуроры совместно с полицией провели обыски в двух Департаментах КГГА, помещении Деснянской РГА и в медучреждении, где во время воздушной тревоги гражданам не предоставили доступ к укрытию.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Трагедия из-за закрытого укрытия в Киеве

Как сообщалось, в ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека, в том числе 9-летний ребенок. Люди пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты. По данному факту было начато уголовное производство.

По словам мужа одной из погибших женщин, после объявления воздушной тревоги они вместе с ребенком пришли в укрытие и долго стучали в дверь, ее так и не открыли. Кроме них были еще люди, которые также пытались спрятаться в укрытии поликлиники. По несчастливому стечению обстоятельств именно на эту группу людей упали обломки сбитой ракеты.

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