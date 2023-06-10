По состоянию только 15% из них пригодны без существенных замечаний.

В Киеве специальная комиссия завершила проверку укрытий, которая выявила, что по состоянию только 15% из них пригодны без существенных замечаний.

Как сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в Telegram, на выходных комиссия будет работать над сводкой данных и подготовкой отчета.

"8-й день ревизии укрытий города Киева. Суббота. Принял отчет работы комиссии по проверке укрытий Киева за вчерашний день. По состоянию на 8:00 утра сегодняшнего дня, комиссия закончила проверку всех 4655 укрытий Киева. Результаты неутешительны ... по состоянию. Только 15% пригодны без существенных замечаний. Еще 50% технически пригодны, но их надо приводить в порядок", - отметил он.

Видео дня

Что касается вопроса доступности, то по информации министра, проверка показала, что свободно-доступными оказались менее половины укрытий, лишь 44%. Еще 21% доступны в течение 5 минут - обычно это дежурные, которые открывают укрытие по тревоге.

Укрытия столицы и других городов Украины проверяют

Как сообщал УНИАН, 2 июня президент Владимир Зеленский поручил Камышину провести полную ревизию защитных сооружений в Киеве, а министру внутренних дел Игорю Клименко - по всей Украине. Решение президента связано с тем, что 1 июня в столице во время воздушной тревоги возле одного из укрытий в Деснянском районе погибли три человека (две женщины и ребенок). Во время ракетных обстрелов они не смогли скрыться из-за закрытой двери укрытия.

В приложении "Киев цифровой" после трагедии 1 июня начал функционировать сервис обратной связи по состоянию укрытий и только через сутки после запуска от киевлян поступило более тысячи жалоб.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город в прошлом и этом году выделил районам в целом 1,2 млрд грн на обустройство, ремонт укрытий. В то же время в КГГА заявили, что во время проверок укрытий зафиксировано невыполнение целей, связанных с ремонтными работами.