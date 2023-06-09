В столице две трети убежищ пригодны для использования. Об этом свидетельствуют результаты внеплановой проверки состояния убежищ, которая проводится работниками ГСЧС, полиции, городских и районных служб. Такие данные обнародовал на брифинге заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, сообщает сайт КГГА.

"По состоянию на утро 9 июня городские и районные службы совместно с представителями полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проинспектировали 4,2 тысячи убежищ из имеющихся 4,6 тысяч. По оперативным данным, пригодны для укрытия во время воздушной тревоги почти 2,9 тысячи, то есть две трети укрытий и убежищ. Еще 736 – могут быть укрытиями при условии надлежащего обустройства, 578 – не отвечают нормативным требованиям к помещениям, где могут быть обустроены убежища", - говорится в сообщении.

Петр Пантелеев подчеркнул, что городская власть продолжает работу по совершенствованию системы убежищ.

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"Несмотря на ряд информационных и политических манипуляций, город продолжает работу для того, чтобы улучшить состояние существующих укрытий и убежищ, а также планирует обустроить (установить) новые. Мы также проводим дополнительную инвентаризацию помещений, учитывая угрозу атак баллистическими ракетами", - заявил он.

По словам Пантелеева, во время проверки по каждому адресу формируется вывод о состоянии и пригодности убежища, независимо от формы собственности и балансодержателя. Также фиксируется оперативность открытия доступа к убежищам.

По данным проверки, свободный доступ обеспечен к 1986 объектам. В течение 5 минут доступ обеспечивается к 932 объектам. Закрытыми оказались 25 помещений.

В КГГА напоминают: в течение 2022-23 годов в Киеве было проведено более 9 тысяч инспекционных выездов, по результатам которых районным администрациям давались поручения оперативного устранения недостатков. С начала широкомасштабного вторжения из киевского бюджета районам как ответственным распорядителям средств было выделено более 1,2 млрд грн на ремонтные работы в сооружениях гражданской защиты.

Как ранее сообщал мэр Киева Виталий Кличко, на сессии Киевсовета 8 июня принято решение о возможности изъятия помещений с убежищами у частных владельцев в случае недопуска жителей или из-за ненадлежащего состояния.

Также сообщалось, что Киевсовет обратился в парламент относительно законодательного введения уголовной ответственности владельцев частных помещений за недопуск людей в убежище во время воздушной тревоги.