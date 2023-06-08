Власти Киева намерены забирать укрытие у балансодержателя, если тот не обеспечивает доступ к ним и надлежащее состояние.

Власти Киева намерены забирать укрытие у балансодержателя, если тот не обеспечивает доступ к этим объектам и их надлежащее состояние.

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко в начале сегодняшнего внеочередного пленарного заседания Киевсовета по вопросу функционирования укрытий гражданской защиты в столице.

"Сегодня Киевсовет должен принять комплексный проект решения, который касается укрытий. В частности, предупредить владельцев частных помещений, что в случае ненадлежащего их содержания или недопуска людей во время воздушной тревоги, эти помещения у них могут быть изъяты", - отметил мэр.

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По его информации, также депутаты обратятся к правительству и парламенту относительно законодательного введения уголовной ответственности за недопуск людей к укрытиям.

Кличко сообщил, что в течение 2022-23 годов в Киеве провели более 9 тыс. проверок укрытий, по результатам которых районным администрациям предоставляли поручения по оперативному устранению недостатков. Прежде всего, речь шла об адресах, на которые поступали жалобы от киевлян.

"Председатели РГА отчитывались о выполнении этих поручений, и предоставляли заявки на финансирование ремонтных работ.... Из тех средств, что выделил Киевсовет в этом году, РГА освоили на ремонт укрытий чуть более 10% средств! А выделили в 2023 более 900 миллионов", - отметил городской голова.

Кроме того Кличко сообщил, что сегодня Киевсовет также рассмотрит обращение к президенту, парламенту и правительству — о возвращении городскому голове права подавать кандидатуры на назначение и увольнение глав районов столицы.

"Потому что изменения в порядок их назначения, напомню, были внесены за 2 дня до начала полномасштабного вторжения", - отметил мэр.

По его словам, эти изменения привели к ситуации "с признаками разбалансировки власти и внесения хаоса в управление столицей".

Ситуация с укрытиями в Киеве

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве во время воздушной тревоги возле одного из укрытий в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и ребенок. Во время ракетной атаки они не смогли укрыться из-за закрытой двери укрытия.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александру Камышину провести полную ревизию защитных сооружений в Киеве, а министру внутренних дел Игорю Клименко - по всей Украине.

7 июня по результатам проверки 73% укрытий в столице Камышин заявил, что большинство из них остаются без свободного доступа.

В КГГА информировали, что город в прошлом и этом году выделил районам в целом 1,2 млрд грн на обустройство, ремонт укрытий. В то же время во время проверок укрытий зафиксировано невыполнение балансодержателями работ, связанных с ремонтными работами. Всего в Киеве есть 4655 тыс. объектов, которые определены городскими властями как объекты гражданской защиты.

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