Сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, в рамках уголовного производства разоблачили группу лиц в подделке регистрационных документов общественной организации и хищении бюджетных средств в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба ГФС

Правоохранители разоблачили преступную группу, организаторы которой зарегистрировали на подставных лиц более 40 субъектов хозяйствования. С использованием реквизитов указанных предприятий создавалась лишь видимость хозяйственной деятельности псевдо-общественных организаций с использованием труда лиц с ограниченными возможностями.

Эти СХД, в свою очередь, за последние полтора года, заявили к бюджетному возмещению более 400 млн грн. НДС, более 100 млн грн уже было незаконно возмещено из государственного бюджета.

Учитывая вышеизложенное, должностные лица названных предприятий незаконно завладели бюджетными средствами в особо крупных размерах, а лица, которые руководили их деятельностью, присвоили и растратили их.

На основании постановлений районного суда г. Киева сотрудники ГФС провели более 20 санкционированных обысков по адресам производственных, складских, жилых и офисных помещений, по результатам которых выявлены материальные ценности, компьютерную технику, печати, финансово-хозяйственные документы, черновые записи и тому подобное. Также Правоохранители установили и задокументировали факт отсутствия производственных мощностей, где якобы проводились работы с привлечением лиц с ограниченными возможностями, а по юридическим адресам установлено отсутствие предприятий и их служебных лиц.

Изъятые вещи и документы признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

После проведения оперативно-следственных мероприятий вышеупомянутой группой подконтрольных предприятий, заявки к бюджетному возмещению не подавались. Деятельность межрегиональной преступной схемы незаконного возмещения НДС прекращена.

Сейчас в рамках досудебного расследования, предпринимается весь комплекс мер направлен на возмещение причиненного государству ущерба.

Досудебное расследование продолжается.

“Аналитики ГФС продолжают не только выявлять факты уклонения от уплаты налогов, незаконного возмещения НДС, но и разоблачают факты незаконных заявок на возмещение, то есть действуют на предупреждение незаконного возмещения НДС. Правоохранители анализируют работу субъектов хозяйственной деятельности, устанавливают факты незаконной деятельности таких предприятий, а системный подход к решению этого явления помогает разрушать существующие схемы по хищению бюджетных средств. Усилия Службы направлены на создание равных и прозрачных условий ведения бизнеса и детенизацию экономики. В очередной раз напоминаю, с честным бизнесом мы всегда готовы к диалогу и сотрудничеству, теневому бизнесу - никаких уступок”, - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

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Автор: Иван Бойко