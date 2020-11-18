"Приоритетные часы" для пенсионеров вводятся в связи с тем, что они относятся к группе риска заболевания коронавирусом.

В Украине вступили в силу изменения в постановление Кабинета Министров, которые вводят «приоритетные часа» для людей пожилого возраста, совершающих покупки в магазинах и аптеках.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава в Facebook.

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Он объяснил, что «приоритетные часы» вводятся в связи с тем, что пенсионеры относятся к группе риска заболевания коронавирусом. Они будут действовать с 10:00 до 12:00.

«Важно, чтобы они (пожилые люди – ред.) как можно меньше контактировали с окружающими, ведь процент летальных случаев наибольший именно среди людей старше 65 лет… Инициатива продлится на период карантина. Надеюсь, что все заведения торговли и услуг будут следовать этому», - сказал министр.

Коронавирус в Украине:

В Украине за все время пандемии зарегистрировано 570153 случая COVID-19, выздоровели 25979 человек, умерли 10112. За прошедшие сутки зафиксировано 12496 новых случаев COVID-19.

Киевский городской голова Виталий Кличко инициировал перед правительством усиление контроля за изоляцией больных COVID-19 и контактных лиц, так как система «Дій вдома» не работает.

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Автор: Денис Прядко