Вместе с попами люди блокируют работу комиссии Минкульта.

Прихожане Московского патриархата вновь собрались на территории Киево-Печерской лавры утром 31 марта.

Вместе с попами люди блокируют работу комиссии Минкульта, которая должна обследовать состояние и наличие всего госимущества, которым пользовались московские священники.

Прихожане окружили входы в храмы и не пропускают ни специалистов комиссии, ни журналистов, утверждая, что "попытка входа в храмы является незаконной" из-за большого количества людей. "Решение суда! Мы никому не подчиняемся", - сказал один из попов в комментарии журналистам.

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В УПЦ МП уточнили, что получили решение администрации заповедника расторгнуть с ними договор об аренде, а вот решения суда не видели.

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УПЦ МП выселяют из лавры – что известно

Монахи УПЦ МП должны были покинуть все помещения и храмы Киево-Печерской лавры еще 29 марта.

Администрация заповедника разорвала с московскими попами договор об аренде после выявленных нарушений пользования МП госимущества. Сам договор был заключен еще при Януковиче, он разрешал УПЦ МП свободно пользоваться всеми храмами комплекса и бесплатно.

В то же время в УПЦ МП утверждают, что считают решение их выселить "не имеющим юридических оснований". Накануне митрополит Павел созвал прихожан "защитить святыни" - те блокируют работу комиссии Минкульта и препятствуют деятельности СМИ.

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