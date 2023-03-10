Договор аренды помещений и территорий подходит к концу 29 марта.

Заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает договоров аренды территорий и зданий со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП уже с 29 марта.

"Между Национальным заповедником" Киево-Печерская лавра "(далее – заповедник) и Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (мужской монастырь) Украинской Православной Церкви (далее – монастырь) заключен Договор № 2 от 19 июля 2013 года о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью", - говорится в документе, опубликованном на сайте УПЦ МП.

Отмечается, что согласно указу президента "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", правительством была образована межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций в Украине, которая во время своей работы установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества.

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"Учитывая выводы межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины от 09 марта № 06/34/2234-23, на основании п. 8.1. договора, заповедник предупреждает о расторжении договора с 29 марта 2023 года. С целью проведения процедуры приема-передачи государственного имущества, монастырю необходимо осуществить мероприятия по освобождению зданий и сооружений (имущества), которые являются государственной собственностью и находятся на балансе заповедника", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

13 ноября УПЦ МП попала в громкий скандал. Священник показал, как в Киево-Печерской Лавре прославляют РФ. Так, во время службы хор пел откровенно пророссийские песни. "Просыпается матушка-Русь", - говорилось в песне, которая попала на видео.

Вскоре стало известно, что СБУ начала обыски в Киево-Печерской лавре. А 1 декабря СБУ вручила подозрение священнику за песни про "матушку-Русь". По делу установили несколько подозреваемых, которые организовывали это богослужение.

Вскоре сотрудники СБУ провели обыски в зданиях УПЦ МП в различных областях Украины. Всего проверили более 350 церковных сооружений и 850 человек, из них более 50 человек были допрошены. Среди них были граждане Украины и россияне.

Кроме того, правоохранители выявляли много российской пропагандистской литературы, отрицающий существование Украины.

25 января президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против экс-нардепа Вадима Новинского, митрополита Павла и других представителей УПЦ МП и РПЦ.

На фоне этих обысков УПЦ МП в Лавре оказалось под угрозой. Распорядителем государственного имущества на территории Киево-Печерской Лавры является Министерство культуры и информационной политики. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) арендовала здесь самые большие храмы – Успенский собор и Трапезный храм. Несколько месяцев назад срок аренды УПЦ МП истек, и МКиП рекомендовало не продолжать его.

Потом СМИ сообщили, что Успенский собор и трапезную церковь Киево-Печерской Лавры вернули государству.

В УПЦ МП убеждают, что их договоров об аренде храмов верхней лавры был разорван противоправно, и заявляют, что уже обратились в суд по поводу этого.

В канун Рождества ПЦУ объявила, что в Лавре состоится богослужение. Представитель УПЦ МП угрожали судом. Впрочем, 7 января Епифаний все же провел историческое богослужение по случаю Рождества Христова в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

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