Завтра будут работать рабочие группы по инвентаризации имущества и по обследованию технического состояния зданий и сооружений.

УПЦ Московского патриархата должна покинуть все арендованные помещения Киево-Печерской лавры, уточнил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Ткаченко подчеркнул, что расторжение с УПЦ МП договоров означает высвобождение от Московского патриархата всех помещений и территорий с 29 марта.

"В соответствии с определенной правовым полем процедуры, завтра (11 марта - УНИАН) будут работать рабочие группы, образованные заповедником, по инвентаризации имущества и по обследованию технического состояния зданий и сооружений", - написал министр в Telegram.

УПЦ МП выселяют из Лавры - что известно

10 марта УПЦ МП сообщила о письме от администрации заповедника "Киево-Печерская лавра", в котором говорилось о расторжении договоров на аренду помещений.

Договоры с Московским патриархатом были подписаны еще в июле 2013 года - во времена беглого президента Виктора Януковича, и предусматривали бесплатное пользование "филиалом" РПЦ культовых сооружений и государственного имущества.

В то же время межведомственная группа во время своей работы установила нарушение монастырем условий договора по пользованию госимуществом. Ссылаясь на эти выводы, заповедник и обратился к УПЦ МП.

Однако в Московском патриархате не увидели "юридических оснований" расторжения аренды, заявив, что монахи не будут покидать помещение. Более того, МП не собирается отдавать государству материальные ценности и "культурное наследие", которое якобы возрождали и хранили монахи.

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