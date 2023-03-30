Постановление вступает в законную силу с момента его подписания и может быть обжаловано в соответствии с законодательством.

Суд отказал украинской православной церкви (Московского патриархата) в обеспечении иска к национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра".

"Суд отказал в обеспечении иска по делу №910/4552/23 от УПЦ к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительной сделки по одностороннему отказу договора, применении последствий недействительности расторжения договора № 2 от 19 июля 2013 года о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью", - сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Telegram.

При этом Ткаченко дал ссылку на определение Хозяйственного суда города Киева.

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"В удовлетворении заявления Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры/мужского монастыря/Украинской Православной церкви об обеспечении иска в рамках дела №910/4552/23 отказать", - сказано в нем. При этом сказано, что постановление вступает в законную силу с момента его подписания и может быть обжаловано в соответствии с законодательством.

В постановлении отмечается, что судебный сбор за подачу заявления об обеспечении иска возлагается на истца.

Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры - детали

1 декабря 2022 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

10 марта Свято-Успенский монастырь Украинской православной церкви (Московского патриархата) предупредили о расторжении договора аренды помещений Киево-Печерской лавры с 29 марта этого года.

Но представители УПЦ (МП) не желают покидать Лавру и заявляют, что не видят оснований для выселения.

29 марта стало известно, что они подали в Хозяйственный суд Киева иск к национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра", в котором требуют признать недействительным отказ от договора с УПЦ (МП).

Духовенство УПЦ (МП) заявило, что не оставит Лавру до завершения судебного разбирательства.

Сегодня, 30 марта, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Facebook сообщил, что Комиссия по приему-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" не смогла начать свою работу. Он отметил, что было физическое препятствование со стороны УПЦ МП. Ткаченко также отметил, что завтра, 31 марта, комиссия продолжит свою работу в любом случае.

Полиция открыла уголовное производство по факту препятствования деятельности журналистов во время выполнения их профессиональных обязанностей возле Киево-Печерской лавры.