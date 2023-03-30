Вскоре туда должна прибыть комиссия по оценке оставленного УПЦ МП госимущества и по его возвращению государству.

УПЦ МП до сих пор находится на территории Киево-Печерской лавры вопреки решению администрации заповедника. Согласно договору, с 29 марта МП должен был освободить храмы и помещения.

30 марта священники УПЦ МП проводят в лавре богослужение, которое, по данным телемарафона, продлится до 10:00 утра.

В это время туда должна прибыть комиссия по оценке оставленного УПЦ МП госимущества и по его возвращению государству.

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Подсанкционное издание "Страна" пишет, что на территории лавры увеличилось количество правоохранителей, они досматривают въезжающие и выезжающие машины. Доступ к храмам открыт.

29 марта попы УПЦ МП якобы провели последнее богослужение, не обошлось и без провокаций.

ОБНОВЛЕНО 10:26. Митрополит Павел заявил, что комиссию Минкульта не допустят на территорию Лавры.

"Они не имеют права. Кто такой СНБО? Сегодня есть, а завтра - нет. Меня удивило, что он говорит (секретарь СНБО Алексей Данилов - УНИАН) о государстве… Государство - это весь народ. Это не Данилов, не президент, а весь народ… Мы не будем пускать (комиссию - УНИАН), - сказал Павел в комментарии журналистам.

Также СМИ заметили на территории лавры кортеж Онуфрия.

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