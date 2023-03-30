Священник сорвал с рук представителя СМИ крепление на камере.

Поп Московского патриархата набросился на журналистку "Суспильного", освещавшую сегодняшние события на территории Киево-Печерской лавры.

Съемочная группа подошла к священникам на территории Лавры. Когда журналистка попыталась задать митрополиту Павлу вопрос, один из попов вырвался из толпы и начал агрессивно размахивать руками в сторону оператора.

Во время второй попытки поп сорвал с рук представителя СМИ крепление на камере. Телеканал обратится в полицию из-за препятствования журналистской деятельности.

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Также неадекватным поведением отметился и сам Павел. После вопроса журналистов о войне в Украине настоятель УПЦ МП пригрозил им палкой.

29 марта монахи УПЦ МП во главе с Павлом ("Мерседесом") должны были покинуть территорию лавры в связи с расторжением договора об аренде администрацией заповедника.

Впрочем, священники Московского патриархата до сих пор остаются в помещениях и храмах, всячески препятствуя вместе со своими прихожанами работе комиссии Минкульта.

У специалистов есть три месяца, чтобы оценить госимущество, которое было в пользовании попов, а затем опломбировать помещения.

Договор об аренде с УПЦ МП заключили еще во времена Януковича. Тогда московским попам передали в бесплатное пользование ряд храмов Киево-Печерской лавры.

Настоятель лавры от УПЦ МП Павел уже пригрозил Зеленскому и его семье "божьей карой", а в руководстве МП утверждают, что никуда не будут идти и никого не будут слушаться, потому что решение относительно их выселения "не имеет юридических оснований".

Вместе с тем в ПЦУ призвали братию УПЦ переходить под их опеку, что уже сделала часть монахов включительно с архимадридом Печерской лавры Авраамием.

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