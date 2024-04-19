Им грозит пожизненное лишение свободы.

Служба безопасности во взаимодействии с правительством и руководством одного из стратегических заводов Харькова сорвала попытку россиян получить новейшие технологические разработки Украины в области топливно-энергетического комплекса.

Как сообщил пресс-центр СБУ, в результате спецоперации на Харьковщине нейтрализована вражеская агентурная группа, которая пыталась передать в Россию тайную документацию с местного стратегического завода.

Отмечается, что среди задержанных - глава конструкторского бюро и заместитель руководителя цеха промышленного предприятия.

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По данным следствия, врага интересовали схемы, чертежи и инструкции по производству паровых турбин, а также комплектующих к ним.

"Такие турбины не изготавливаются в РФ, а до начала российской агрессии против Украины они бесперебойно закупались на Харьковском предприятии. Имеющиеся в РФ агрегаты почти исчерпали свой ресурс и остро нуждаются в замене или капитальном ремонте. Поэтому научно-технические достижения нашего государства нужны были агрессору для обеспечения непрерывной работы паровых установок на объектах "Росатома". Также - для модернизации российских ТЭС и ГЭС, чтобы продолжить бесперебойные поставки электричества, в том числе на заводы военно-промышленного комплекса РФ", - говорится в сообщении.

Как установило расследование, руководителем агентурной группы российской разведки был житель Харькова, бывший бизнес-партнер местного завода.

В спецслужбе проинформировали, что по указанию оккупантов их приспешники должны были похитить "нужные" документы, оцифровать их и в электронном виде передать в РФ.

Кроме того, у организатора агентурной группы обнаружено более 5 млн в гривневом эквиваленте, которые он предположительно получил за сотрудничество с агрессором.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Предатели Украины

СБУ задержала вражеского информатора, который "светил" украинскую ПВО в Черкассах и Одессе. Злоумышленник присылал через мессенджер Telegram сведения и фото о движении военной техники. По данным следствия, информатором оказался 47-летний житель Черкасс, который является идеологическим сторонником рашизма. После полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчина надеялся, что его "работу" заметят захватчики. Именно поэтому он начал собирать информацию о местах дислокации Сил обороны. Собранные данные злоумышленник распространял в открытом доступе.

Кроме того, Служба безопасности предотвратила новые попытки агрессора расшатать общественно-политическую обстановку в прифронтовых районах на юге Украины. Вблизи Одессы задержана коллаборационистка, которая распространяла фейки о Силах обороны и восхваляла Путина в соцсетях. Злоумышленница скрывалась возле областного центра как переселенка из Николаевской области.

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