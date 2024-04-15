Злоумышленник присылал через мессенджер Telegram сведения и фото о движении военной техники.

Служба безопасности Украины задержала вражеского информатора, который хотел "засветить" украинскую ПВО под Черкассами и Одессой. По информации пресс-центра СБУ, контрразведка украинской спецслужбы предотвратила новую серию ракетных ударов РФ по Черкасской и Одесской областях.

"Это удалось благодаря своевременному разоблачению злоумышленника, который собирал информацию о размещении радиолокационных станций противовоздушной обороны в этих регионах. Такие комплексы защищают инфраструктуру областей и помогают ПВО выявлять вражеские ракеты и дроны", - говорится в сообщении.

По данным следствия, информатором оказался 47-летний житель Черкасс, который является идеологическим сторонником рашизма. После полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчина надеялся, что его "работу" заметят захватчики. Именно поэтому он начал собирать информацию о местах дислокации Сил обороны. Собранные данные злоумышленник распространял в открытом доступе.

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В СБУ уверяют, что разоблачили преступные намерения фигуранта еще на начальном этапе его деятельности. В дальнейшем все действия вражеского информатора были задокументированы и заблокированы. Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружены мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас следователи сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движение, перемещение или размещение ВСУ, совершенное в условиях военного положения); ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По данным Черкасской областной прокуратуры, мужчина собирал разведданные о Силах обороны Украины на территории региона. Также для сбора этой информации он ездил в Одесскую область. Злоумышленник посылал через мессенджер Telegram сведения и фото о движении военной техники, чем предоставил возможность идентифицировать расположение подразделений ВСУ для нанесения ракетных ударов.

Кроме того, в переписке и телефонных разговорах он систематически отрицал российскую вооруженную агрессию. Утверждал, что на территории Украины продолжается так называемая спецоперация, а не полномасштабное вторжение государства-агрессора. Мужчина транслировал нарративы российской пропаганды о "нацизме" в нашей стране, поддерживал действия и решения руководства Кремля в своих разговорах.

Коллаборационисты в Украине - новости

Недавно в Одесской области задержали коллаборантку, которая через вражеские ИПСО пыталась "сорвать" мобилизацию в Украине на юге.

Задержанная входила в "актив" запрещенной "партии Шария" и сотрудничала с российской разведкой. По указанию врага администрировала Телеграмм-канал, где дискредитировала призыв на военную службу в ВСУ и призвала украинцев уклоняться от мобилизации. Также популяризировала кремлевский режим и оккупационные группировки РФ.

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