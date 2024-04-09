Жительница Николаева скрывалась под видом переселенки.

В Одесской области задержали колаборантку - соратницу Шария, которая через вражеские ИПСО пыталась "сорвать" мобилизацию в Украине.

"Служба безопасности предотвратила новые попытки агрессора расшатать общественно-политическую обстановку в прифронтовых районах на юге Украины. Вблизи Одессы задержана коллаборационистка, которая распространяла фейки о Силах обороны и восхваляла Путина в соцсетях. Злоумышленница скрывалась возле областного центра как переселенка из Николаевской области", - сообщила украинская спецслужба.

По имеющимся данным, задержанная входила в "актив" запрещенной "партии Шария" и сотрудничала с российской разведкой. По указанию врага она администрировала Телеграмм-канал, в котором дискредитировала призыв на военную службу в ВСУ и призывала украинцев уклоняться от мобилизации.

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Также фигурантка популяризировала кремлевский режим и оккупационные группировки РФ, которые воюют против нашего государства.

По данным следствия, коллаборационистка поддерживала связь с оккупантами через своих отца и брата. Эти мужчины еще до начала полномасштабного вторжения выехали в Россию, а после захвата левобережья Херсонщины присоединились к местному "филиалу" оккупационного МВД РФ.

Установлено, что перед публикацией деструктивного контента фигурантка согласовывала его с представителем российской спецслужбы. Также коллаборантка получала от него перечень актуальных тем, которые должна была "подсвечивать" через подконтрольный информресурс. За сотрудничество с оккупантами женщина получала от них "гонорар".

Во время обыска у задержанной изъят мобильный телефон и компьютерная техника, которые она использовала в подрывной деятельности в пользу агрессора. Ей о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Сейчас она находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

По данным Николаевской областной прокуратуры, фигурантка - 37-летняя жительница Николаева. Она систематически распространяла информацию с фотографиями о детальных адресах Николаева, по которым находятся военнослужащие во время выполнения ими мероприятий по призыву. Этим она оказывала помощь лицам, которые уклоняются от воинского учета или иным образом нарушают правила воинского учета.

"Кроме того, подозреваемая согласилась на предложение представителя государства-агрессора изготавливать и распространять в Телеграмм-канале публикации с российской пропагандой и антиукраинскими нарративами, а также материалы деструктивного характера относительно деятельности РТЦК, СП и ВСУ. Так, в марте 2024 года злоумышленница изготовила и опубликовала текстовые материалы с призывами о способах избежания мест проведения мобилизационных мероприятий представителями ТЦК и СП...", - рассказали в прокуратуре.

Также она писала о "порядке действий" по предотвращению и препятствованию законной деятельности сотрудников военкоматов, в том числе силовым способом, а также материалы о не легитимности украинской власти, обесценивании военного потенциала ВСУ и Сил обороны.

Задержание российских агентов в Одессе

Недавно в Одессе задержали двух братьев-иностранцев, которые работали на российскую ФСБ. В частности, граждане одной из стран Южного Кавказа выискивали для вражеских спецслужб данные о работе ПВО Украины. По данным следствия, в конце февраля 2024 года мужчины, которые временно проживали в Одессе, вступили в сговор с сотрудником ФСБ РФ и согласились выполнять задания на проведение подрывной деятельности против Украины. Разведывали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники подразделений Сил обороны Украины в Одессе и тому подобное. В качестве вознаграждения за свои "услуги" оба брата рассчитывали на "должности" в случае оккупации Одесской области: один хотел стать руководителем регионального отделения ФСБ, другой - возглавить горсовет.

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