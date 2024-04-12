Протоиерей Николай Данилевич оправдывает агрессию РФ.

Служба безопасности Украины пришла с обысками к "агенту в рясе" из руководства Украинской православной церкви Московского патриархата.

"По нашей информации, сегодня утром обыски проходят у заместителя председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерея Николая Данилевича", - сообщил корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах.

В частности, этот протоиерей известен тем, что был в составе делегации, которая в 2017 году вместе с бизнесменом и на тот момент пророссийским народным депутатом Вадимом Новинским уговаривала Вселенского патриарха Варфоломея не давать томос Православной церкви Украины (ПЦУ). Кроме того, Данилевич также отличился поддержкой "русского мира" и оправданием агрессии РФ.

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Как сообщал УНИАН, ранее СБУ в разное время сообщали об арестах активов Новинского на более 3,5 миллиарда грн, на 144 млн грн, на более чем на 10,5 миллиардов гривен и об аресте на корпоративные права 72 компаний.

В феврале 2024 года Служба безопасности Украины проводила обыски у одного из священнослужителей в Киево-Печерской Лавре, который координировал акции протеста при возвращении имущества Лавры государству. Этому клирику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников" Уголовного кодекса Украины.

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